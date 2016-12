Gebetswoche steht im Zeichen der Reformation

Am 8. Januar fällt in der Stadtkirche der Startschuss.

Ratingen. Am Sonntag, 8. Januar, beginnt die weltweite Gebetswoche in Ratingen mit einem Festgottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche unter der Leitung von Pfarrer Frank Schulte sowie der Mithilfe verschiedener kirchlicher Gemeinschaften Ratingens: Evangelische Landeskirche, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, Evangelische Stadtmission, Geistliche Gemeindeerneuerung innerhalb der Evangelischen Kirche e.V. und Christlicher Verein Junger Menschen.

Die Allianzgebetswoche steht diesmal ganz im Zeichen des Reformationsjahres. Am 31. Oktober 2017 jährt sich der berühmte Thesenanschlag von Martin Luther an der Schlosskirche zu Wittenberg zum 500. Mal. Den drei deutschsprachigen Evangelischen Allianzen (Schweiz, Österreich, Deutschland) war das Grund genug, auch die Gebetswoche 2017 einem zentralen reformatorischen Thema zu widmen. Darum orientieren sich die Themen der Gebetswoche in diesem Jahr an Martin Luthers vierfachem „Allein“: Christus allein, die Bibel (Heilige Schrift) allein, die Gnade allein, der Glaube allein. „Auch wenn es weltweit etwa 38 000 verschiedene christliche Konfessionen gibt, so dürfen wir dennoch miteinander im Glauben ,allein an Jesus Christus’ leben“, erläutert der Vorsitzende der Evangelischen Allianz Ratingen, Prädikant Siegfried Pietzka. Und: „Zu Beginn eines Neuen Jahres wollen wir an den verschiedensten Veranstaltungsorten auf Gottes Wort hören und ihm unsere Nöte und Sorgen aus Politik, Gesellschaft und Kirchen mitteilen.“

Die erste Veranstaltung „Christus allein – der einzige Weg“, findet am 8. Januar um 10 Uhr in der Stadtkirche mit Frank Schulte, Siegfried Pietzka, Steffen Trauernicht, Maximilian Zimmermann, Gottfried Weck und Jürgen Stecken statt. Red

