Fischmarkt lockt mit 50 Ständen

Mittlerweile ist es die dritte Veranstaltung. Am Sonntag, 25. Juni, öffnen zugleich die Geschäfte in der Ratinger Innenstadt.

Ratingen. Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen freuen sich die Ratinger schon wieder auf die Open-Air-Angebote in der City. Der erste Höhepunkt ist bereits in trockenen Tüchern: Der mittlerweile dritte Fischmarkt wird am Sonntag, 25. Juni, wieder auf dem Ratinger Marktplatz stattfinden. Derzeit bastelt Gabriela Maria Picariello, Chefin der Agentur Rheinlust in Düsseldorf, noch an einem kleinen Rahmenprogramm. Nach zwei gelungenen Veranstaltungen steht für Picariello fest, in Ratingen bleiben zu wollen. „Mindestens zehn Jahre“, lachte sie gestern. Und erinnerte daran, dass ihr Fischmarkt in Düsseldorf seit 18 Jahren mit erfolgreichem und altbewährtem Konzept viele Gäste anlockt. In Köln seien es mittlerweile auch schon 13 Jahre.

Nicht allen Interessierten konnte ein Platz angeboten werden

Trotzdem ist es kein Grund, sich auszuruhen. Zwar sei es wichtig, dass bestimmte und besonders beliebte Stände regelmäßig wieder dabei seien, doch auch Neues werde ausprobiert. Dabei setzt der arg begrenzte Raum am Marktplatz den groben Rahmen: nur etwa 50 Stände könne man dort unterbringen – zu wenig, um allen Interessenten einen Platz anbieten zu können. Zum Vergleich: In Düsseldorf sind über 90 Fischhändler am unteren Tonhallenufer vertreten. Neu sei in diesem Jahr in Ratingen der „Starbarista“, der bereits in Düsseldorf für Furore sorgte und neben italienischen Kaffeespezialitäten auch andere Kultgetränke anbietet. Die gelernte Fischwirtin Karen Mölz bietet in diesem Jahr zum ersten Mal leckere Fischfeinkost an. An ihrem Stand können die Besucher neben den gängigen Fischbrötchen auch Frischfisch, geräucherten Fisch und Salate probieren. Traditionell wird Lachskönig Ludwig Traber wieder seine Flammlachse über dem offenen Feuer und vor den Augen der Besucher zubereiten.

Stände mit Schmuck und Kunsthandwerk sind ebenfalls wieder vertreten. Ob Ketten, Armbänder, Ledergürtel, Taschen oder Schlüsselanhänger – das Sortiment ist vielseitig. Die holländischen Blumenhändler trumpfen wieder mit exotischen Pflanzen wie Zitronenbäumen, Palmen oder Liebeslocken auf. Das Angebot runden die Winzer mit ihren „tollen Weinständen“ ab, so Picariello. Schon bei der ersten Veranstaltung war sie angetan vom besonderen Ratinger Zuspruch: „Ratingen hat ein sehr attraktives Publikum.“ Also genau die Zielgruppe für ein etwas feineres und ausgefalleneres Angebot. In diesem Jahr will man auch ein kleines Rahmenprogramm bieten. Was passt zu einem Fischmarkt besser als ein Shanty-Chor? Derzeit sucht die Agentur noch einen sangeskräftigen Chor, der Hafenatmospäre verbreitet. Der Fischmarkt wird wieder in Zusammenarbeit mit dem City-Kauf veranstaltet. Deren Vorsitzende Manuela Kessler betonte, dass dieses Gesamtkonzept mit Fischmarkt und Tour de France eine Woche später „sehr wichtig für den Ratinger Einzelhandel“ sei. Zuvor gebe es noch den Trödelmarkt (7. Mai) und die Automeile, die recht spät – aber rechtzeitig zum Start der Cabrio-Saison – am 21. Mai in die Stadt locken wird.

