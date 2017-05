Ratingen. Am Montagabend wurde die Feuerwehr zu einem Betrieb in Ratingen-Breitscheid alarmiert. Dort war ein 61-Jähriger in eine Kompostiermaschine geraten. Dadurch war der Mann in einem Trichter in etwa 3 Meter Höhe eingeschlossen und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.

Der Feuerwehr gelang es den schwer verletzten Mann zu befreien. Nach notärztlicher Versorgung wurde er in eine Klinik in Duisburg transportiert.

Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr, sowie Einheiten aus Ratingen-Breitscheid und Ratingen-Mitte.

