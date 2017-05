Ratingen. Eine Aufforstungsfläche brannte am frühen Sonntagabend in Ratingen-Breitscheid Am Langenkamp. Auf dem Fußweg daneben loderten ebenfalls drei kleinere Feuer aus zusammengesammelten Ästen. Aufmerksame Bürger hatten den Waldbrand gemeldet.

Die Feuerwehr konnte die ungefähr 30 Meter x 45 Meter große Fläche und die drei Lagerfeuer mit drei Wasserstrahlrohren löschen. Die Brandbekämpfung und Nachlöscharbeiten zogen sich bis 21:15 Uhr hin, teilte die Feuerwehr mit.

Noch auf der Rückfahrt zum Standort wurde ein weiteres Feuer im Bereich des Waldspielplatz am Sondert über Funk von der Kreisleitstelle Mettmann gemeldet. Es stellte sich heraus, dass in dem Wald in der Nähe eines kleinen Teiches mehrere Personen ein Lagerfeuer zum Grillen angezündet haben.

Die Personen haben nach Aufforderung der Feuerwehr das Lagerfeuer mit Wasser aus dem Teich sofort selber gelöscht.

In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr Ratingen noch einmal daraufhin das von Anfang März bis Ende Oktober der Umgang mit offenem Feuer und das Rauchen im Wald und auf Waldwegen verboten ist.

Anzeige