Trotz des Wetters kamen viele Besucher zum Marktplatz und genossen die gute Musik vor der Bühne.

Ratingen. Am Ende eines langen Tages wurde es dann doch noch gut mit dem Wetter. Nina Bauer, die Geschäftsführerin der Ratingen Marketing GmbH (RMG), saß am Fenster des Bürgerhauses Frankenheim und schaute bei wohltuendem Sonnenschein auf die Menschenmenge hinab: Den ganzen Samstag über hatte es Schauer gegeben, doch zum Auftritt der Band Munique sollte es endlich trocken bleiben.

Es hätte weitaus besser laufen können für die RMG-Mannschaft, doch bei diesen widrigen Bedingungen hatten die Veranstalter keine Chance. Viel Regen, mal schwächer, mal stärker – da war die Stimmung bei den Organisatoren nicht gerade bestens, aber nicht miesepetrig.

Nein, man ließ sich nicht unterkriegen. Michael Baaske hatte sein Spielmobil Felix auf der Lintorfer Straße postiert. „Ein paar Kinder sind schon vorbeigekommen“, betonte der Mitarbeiter des Jugendamtes, der selbst Zeit hatte, Musik zu hören – und zwar von Künstlern, die allesamt aus Ratingen kommen: Lie with Me, Alexander Seidl und Friday and the Fool.

In der Budenstadt rund um den Marktplatz gab es viele Leckereien

Insgesamt kam das Programm bei den Besuchern gut an. Das Ratingen-Festival wird immer mehr zum Treffpunkt auf dem Marktplatz. Man verabredet sich zu einem Getränk in der Altstadt, freut sich auf ein paar nette Stunden im Kreise von Bekannten und Freunden. Drumherum gab es eine kleine Budenstadt mit Speisen zu durchaus erschwinglichen Preisen. Ein Renner war die Kartoffel-Spirale für drei Euro. Und auch Pulled-Pork-Brötchen (fünf Euro) vom Team des Talschlösschens wurden gern genommen.

Dass die Veranstalter besonderen Wert auf das Thema Sicherheit gelegt hatten, zeigte sich an der sichtbaren Präsenz von Polizei, Feuerwehr und Sicherheitsdienst. Sehr viele Besucher hatten sich an die Bitte gehalten, keine größeren Taschen oder Rucksäcke mitzunehmen. Gestern Mittag ging es nach der großen Durchfahrt der Tour de France mit dem Programm rund um den Marktplatz munter weiter.

Christian Pannes führte an den Veranstaltungstagen souverän und mitunter sehr witzig und spritzig durch das Programm. Und so hatte er auch ein besonderes Lob für die wackeren Besucher parat, die trotz des Regens am Samstag und neuer Schauer am Sonntagmittag in die Innenstadt gekommen waren. „Das ist einfach toll“, betonte er.

Anzeige