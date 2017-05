Am kommenden Wochenende feiert die St. Sebastianus Bruderschaft in Tiefenbroich.

Ratingen. Das Schützenfest der St. Sebastianus Bruderschaft Tiefenbroich steigt von Freitag, 26. Mai, bis Montag, 29. Mai. Geschmückte Straßen und reger Betrieb auf dem Schützenplatz kündigen das Großereignis im „Dorf“ an. Die ersten Vorboten sind am vergangenen Sonntag mit Sang und Klang durch Tiefenbroich gezogen. Das traditionelle Herumführen der Mösch durch die Straßen kündigt eine Woche vorher den Beginn des Schützenfestes an. Nach dem Gottesdienst in der Paul-Gerhard-Kirche wurde an der Sohlstättenstraße ein Kranz, im Gedenken an die Verstorbenen und im Gedenken an Leid und Tod in der Welt, niedergelegt. Danach ging es zum Schützenplatz an der Sohlstättenstraße.

Erste Tiefenbroicher Schützenzeitung erscheint

Dort wurden, unter vielen Teilnehmern, die ersten Pfänder und Ehrungen ausgeschossen. Bürgerkönig 2017 wurde Achim Pohlmann. Die Pfänder für die Königswürde teilten sich folgende Schützen: Kopf, Björn Müller; rechter Flügel, Michael Brüster; linker Flügel Christian Plückebaum; Schwanz, Cornel Herbrand, und den Rumpf holte Andreas Müller herunter. Nun freut sich ganz Tiefenbroich auf ein schönes festliches Schützenfest 2017. Durch das Medien-Team der Bruderschaft – bestehend aus Jürgen Bergmann, Ingo von Itter und Daniel Kestner – wurde in aufwändiger Eigenleistung eigens eine Zeitung zu diesem großen Anlass erstellt.

Da kann man noch mal genau nachlesen, wer und was die Schützen von Tiefenbroich sind. Viele Informationen und Meinungen sind zusammengetragen worden. Objektive und erfrischende Berichterstattung sowie Interviews und „einfach nur die Wahrheit“, so die Macher, wurden zu Papier gebracht. Die „Tiefenbroicher Schützenzeitung“ ist in einer Auflage von 6000 Exemplaren erschienen. Red

