Ratingen. Eine Sondervorstellung von „Peter Pan“ gibt es am Tag der Deutschen Einheit, am Dienstag, 3. Oktober, um 15.30 Uhr, auf der Naturbühne am Blauen See. Am Einheitstag gilt nämlich ein Einheitspreis: Alle Zuschauer zahlen an diesem Tag nur zehn Euro pro Person. Der Preis gilt ausschließlich an diesen Tag.

Peter Pan – das ist die Geschichte des Jungen, der nie erwachsen werden wollte. Doch alle Kinder werden einmal erwachsen – alle, nur einer nicht: Peter Pan. Die alte Wendy Darling sitzt an einem sommerlichen Tag am See und denkt an ihre Begegnung mit Peter Pan.

Eines Abends, Wendy wurde gerade von ihrer Mutter zu Bett gebracht, fliegt Peter Pan zusammen mit Tinkerbell in Wendys Schlafzimmerfenster. Sie suchen Peters Schatten, der ihm kurz zuvor entwischt ist. Wendy erwacht durch den verursachten Lärm und entdeckt die Beiden. Nachdem der Schatten erfolgreich eingefangen wurde, geht es für die drei im wilden Flug in das zauberhafte Nimmerland. Doch dort wartet auch Kapitän Hook. Der Pirat hatte einst bei einem Kampf mit Peter Pan seine Hand samt Uhr verloren. Hook sinnt auf Rache an Peter Pan, wobei ihm jedes Mittel recht ist, um dem Jungen zu schaden. Um Kartenbestellung unter Telefon 02302/427152 oder online wird gebeten. JoPr

theaterconcept.de