Ratingen. Am Dienstag, gegen 14:40 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr in Ratingen über einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Liebigstraße informiert. Nach bisherigen Ermittlungen kam es in der Küche eines 34-jährigen Bewohners beim Zubereiten von Essen zu einer Fettexplosion. Dem Mann gelang es jedoch, den Brand eigenständig zu löschen.

Durch die Rauchentwicklung erlitten der Bewohner sowie zwei Nachbarn, die zur Hilfe eilten, Rauchgasvergiftungen. Die beiden 25 und 33 Jahre alten Nachbarn wurden in ein örtliches Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Der 34-jährige Wohnungsinhaber wurde in ein Duisburger Krankenhaus gebracht, in welchem er stationär verblieb. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

