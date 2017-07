Mit dem Ratingen Festival startete gestern das große Party-Wochenende. Morgen kommen die Radprofis der Tour.

Ratingen. Da bleiben keine Wünsche offen: Wer beim Ratingen Festival feiern will, der kann dies ausgelassen und ausgiebig tun. Wer bei der Tour de France den pfeilschnellen Radprofis zujubeln möchte, der hat – zumindest für wenige Minuten – die Gelegenheit dazu. Die Stadt steht vor einem spannenden Wochenende. Eine logistische Herausforderung, die einen Vorlauf von rund einem Jahr hatte. Es begann mit der Idee von Nina Bauer, Geschäftsführerin der Ratingen Marketing GmbH, das wichtigste Radrennen der Welt und die große Party der Stadt als Tandem-Paket anzubieten: Festival trifft Tour.

Die Idee hinter der Idee: Menschen, die sich zum Beispiel nur für den Sport interessieren, bleiben länger in der Stadt, schauen sich vielleicht auch die Angebote rund um den Marktplatz an. Dort gibt es neben viel Musik auf der großen Bühne auch Kulinarisches. Das Programm soll Groß und Klein einbinden. Bauer betont, dass man vor allem den lokalen und regionalen Charakter des Ratingen Festivals stärken will. So treten am heutigen Samstag ab 13 Uhr talentierte und vielversprechende Ratinger Newcomer wie Lie with Me, Alexander Seidl und Friday and the Fool auf.

Mit Blick auf die Tour gilt das Gebot, sich nicht allzu spät auf den Weg zu machen. Die Stadt hat umfassend und vor allem rechtzeitig auf massive Sperrungen hingewiesen. Sie rät dringend, nur zu Fuß, mit dem Rad oder mit der S-Bahn anzureisen. Das Schwarzbachtal ist einschließlich der Auffahrt zur A 44 (Anschlussstelle Schwarzbach) bis 9 Uhr befahrbar. Die Autobahnabfahrten der A 44 (Schwarzbach) werden durch Straßen NRW bereits ab 5 Uhr gesperrt – bis 17 Uhr.

An Stadthalle und -theater kann nicht geparkt werden

Sämtliche innerstädtischen Parkhäuser bieten erweiterte Öffnungszeiten von 8 bis 21 Uhr an. Zu beachten ist allerdings, dass das Parkhaus der Stadthalle sowie der Parkplatz am Stadttheater aufgrund der dort stattfindenden Veranstaltungen am Rande der Tour nicht zur Verfügung stehen. Außerdem stehen am Renn-Sonntag diese Parkplätze zur Verfügung: Penny-Markt, Stadionring 4, Lidl, Zur Spiegelglasfabrik 1, Real, Am Sandbach 30, Eissporthalle, Am Sandbach 12, Ratio, Daniel-Goldbach-Straße 21, Vodafone, D2-Park, Eutelisplatz 2-4, (Nähe A52, Tiefenbroich/Lintorf). Im Parkhaus der Stadthalle wird ein kostenfreier Fahrradparkplatz eingerichtet.

Nach dem Rennen ist der Sonntag aber noch längst nicht gelaufen: Um 14 Uhr findet am Stadttheater die Siegerehrung des Radwettbewerbs statt, bei dem die Schulen dazu aufgerufen waren, alte Drahtesel zu verschönern. Direkt im Anschluss erfolgt die Siegerehrung des Malwettbewerbs in Kooperation mit dem Museum Ratingen. Parallel beginnt um 13 Uhr das Ratingen-Festival.

Anzeige