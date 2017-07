Am nächsten Wochenende feiert die St. Sebastiani-Bruderschaft ihr großes Schützenfest.

Ratingen Es war eigentlich fast alles wie immer – aber eben nur fast. Wer genau durchzählte gestern Vormittag auf dem Marktplatz, als die Chefetage der Bruderschaft und der amtierende Schützenkönig aufmarschiert waren, stellte schnell fest: Da ist einer zu wenig. Aber Entwarnung, niemand ist ausgefallen kurz vor dem großen Schützenfest am kommenden Wochenende, das traditionell mit dem Möschesonntag angekündigt wurde.

Pagenkönig Finn Poerschke trug die Silberne Mösch

Schützenchef Gero Keusen ist nun einmal noch eine Woche lang König der St. Sebastiani-Bruderschaft. Und so war in der Riege der honorigen Herren folglich ein Platz weniger besetzt als normal. Eine weitere kleinere Änderung gab es: „Weil der Gottesdienst in St. Peter und Paul im Radion übertragen wurde, fangen wir ausnahmsweise etwas später an als normal“, so Keusen, der sichtlich Freude an seiner Doppelrolle hatte.

Seinen großen Auftritt hatte kurz vorher Finn Poerschke, der die Mösch – gefolgt von Oberst Peter Krümmel und den Hauptleuten der Kompanien – durch die Fußgängerzone trug. Er war im vergangenen Jahr beim anschließenden Biwak auf dem Vorplatz der Stadthalle Pagenkönig geworden. Dieser trägt traditionell am Möschesonntag die Silberne Mösch.

Nach dem Antreten und dem von Krümmel in gewohnt schneidiger Form abgenommen Generalappell ging es für die Schützen auch in diesem Jahr weiter in Richtung Stadthalle. Das Schützenbiwak richten die Reiter seit nunmehr 41 Jahren aus, zum vierten Mal auf diesem Platz. Der war damals bloß eine Notlösung, weil auf dem Rathausvorplatz wegen des Abrisses nicht mehr gefeiert werden konnte. Inzwischen hat er sich bewährt.

