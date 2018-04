Die visuelle Navigation und das Design der Anwendung haben ein Update erhalten.

Ratingen. Die Ratingen-App hat sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Bereits mehr als 12 000 User haben sich die App bereits heruntergeladen und 92,7 Prozent davon nutzen sie regelmäßig als Informationsmedium. Durch den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf alle Informationen rund um das Ratinger Stadtleben vergeudet der User der Ratingen-App keine Zeit mit umständlicher Recherche im Internet. Er wählt in der App einfach die entsprechende Kategorie aus oder gibt einen Suchbegriff im Produkt- und Branchenfinder ein.

Um die visuelle Navigation innerhalb der App zu vereinfachen, wurden einige Kategorien zusammengefasst und in ein Seitenmenü ausgelagert. Die meistaufgerufenen und wichtigsten Kategorien, die anhand eines Analyse-Tools ermittelt wurden, sind in der neuen Version auf der Landingpage von „Ratingen APPsolut“ zu finden. Hier wird künftig direkt angezeigt, wenn es neue Nachrichten in diesen Top-Kategorien gibt.

Angebot der Rheinbahn wurde in die Anwendung integriert

Auch das Design der App wurde dem neuen Auftritt optisch angepasst. Mit der neuen Version, die ab sofort in den App-Stores zur Verfügung steht, hat zudem die Rheinbahn einen eigenen Auftritt innerhalb der App erhalten. Unter der Rubrik „Nahverkehr“ wird nun das gesamte mobile Angebot der Rheinbahn, wie beispielsweise die Fahrplanauskunft, der Abfahrtsmonitor oder die Ticket-Info eingebunden. Auch alle Haltestellen der Rheinbahn sind in die sogenannte „Around-Me“-Funktion eingebunden, so dass der User sich jetzt ganz bequem die nächste Haltestelle in seiner Nähe anzeigen und sich auch gleich dorthin navigieren lassen kann.

Die App belegt nur etwa elf Megabyte Speicherplatz auf dem Handy. Seit längerer Zeit nehmen Geschäftsleute vermehrt die Möglichkeit wahr, mit Coupons für Sonderaktionen zu werben. Sie sind nun aufgelistet bereits auf der Startseite zu finden. Ausführliche Informationen sowie die direkten Zugänge sind online zu finden. Der Downloads der „Ratingen APPsolut“ ist kostenlos. Beim Test musste beim Smartphone erst die alte Version deinstalliert werden, um die neue zu installieren. JoPr

ratingen-app.de