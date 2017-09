Gestern wurde das FDP-Urgestein Detlef Parr 75 Jahre alt.

Ratingen. Seit 45 Jahren ist er ein Freier Demokrat – erst Mitglied des Rates der Stadt Heiligenhaus und FDP-Fraktionsvorsitzender (18 Jahre), dann Kreistagsabgeordneter im Kreistag Mettmann (sechs Jahre), Referent der FDP-Landtagsfraktion (zehn Jahre) und schließlich Mitglied des Deutschen Bundestages (zwölf Jahre für Ratingen, Heiligenhaus, Wülfrath und Velbert). Am gestrigen Freitag wurde Detlef Parr, der ehemalige Realschullehrer und Rektor 75 Jahre alt.

In Heiligenhaus hat er mit der FDP-Fraktion sportpolitische Spuren hinterlassen: zum Beispiel die Kunststoffbahn des Sportplatzes an der Talburgstraße, die Modernisierung des Frei-und Hallenbades und die Sporthalle an der Hülsbecker Straße. Auch den Arbeitskreis „Schule und Verein“ gründete der erfahrene Politiker mit.

Im Bundestag kümmerte er sich im Sportausschuss auch um die Sportpolitik mit Auswirkungen in den Kreis. Neun Jahre war er Vizepräsident von Special Olympics Deutschland, der Organisation für den Sport der Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung. Die Nationalen Sommerspiele von Special Olympics 2014 holte er nach Düsseldorf. In der Gesundheitspolitik machte er sich als präventions- und sucht- und drogenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und in Debatten in Fragen des Rechts und der Ethik moderner Medizin einen Namen.

Seine Begeisterung für den Fußball bringt er heute in den Beirat des Oberligisten Ratingen 04/19 ein. In der FDP setzt er sich als Bundesvorsitzender der Liberalen Senioren für die Belange der Älteren ein und gehört dem Bundesvorstand unter Christian Lindner an. Dieser vertraut ihm auch seit Jahren die Führung des Bundesfachausschusses Sport an, dessen Vorsitzender er ist. Als Ehrenvorsitzender des Kreisverbandes Mettmann nimmt er regelmäßig an den Kreisvorstandssitzungen teil. Am morgigen Sonntag, 10. September, feiert er ab 11 Uhr seinen Geburtstag in der Komödie in Düsseldorf, dessen Freundeskreis er als Schatzmeister unterstützt. Red

Anzeige