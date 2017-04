Der Lauftreff feiert sein 40-jähriges Bestehen

Am 22. April wird den Gästen ein buntes Programm geboten.

Ratingen. Im Frühjahr 1977 wurde der Angerland Lauftreff als Trimm-Trab eingerichtet unter dem damaligen Motto: „Das neue Laufen ohne zu schnaufen“. Es können alle Walker und Läufer unter sachkundiger Leitung von ehrenamtlichen Betreuern dreimal pro Woche kostenlos am Lauftreff teilnehmen. Das 40-jährige Bestehen wird am Samstag, 22. April, ab 14.45 Uhr am Parkplatz Hinkesforst mit einem bunten Programm gefeiert, zu dem Lauf- und Walkinteressierte herzlich eingeladen sind. Gestartet wird mit einer einstündigen Trainingsrunde in verschiedenen Tempogruppen von sechs Kilometer pro Stunde Walken bis elf Stundenkilometer Laufen durch den Hinkesforst.

Traditionell wird wieder eine „Aufbaugruppe Laufen“ für Laufneulinge und -wiedereinsteiger angeboten, für die an diesem Termin ein Aufbauprogramm startet. Ziel dieses Angebots ist es, unter fachkundiger Anleitung und in lockerer Atmosphäre die eigene Kondition so aufzubauen, dass bereits im Sommer dieses Jahres eine Stunde mit nur einer Gehpause durchgejoggt werden kann.

Jeder ist willkommen – ob Walker, Freizeit- oder Marathonläufer

Im Anschluss an das sportliche Programm sind alle eingeladen, bei Speis‘ und Trank in geselliger Runde den Geburtstag „40 Jahre Angerland Lauftreff“ zu feiern und am kostenfreien Buffet teilzunehmen. Daneben wird erstmalig eine Gebraucht-Laufklamotten-Börse organisiert. Wer Laufbekleidung gerne zum Verkauf anbieten oder selbst gerne das eine oder andere Schnäppchen erwerben möchte, kann die Börse gerne nutzen. Details dazu wie auch zu Trainingszeiten, Treffpunkt und sonstigen Aktivitäten im Internet. Vom Walker, Lauf-Neueinsteiger, Freizeitläufer bis zum Marathonläufer ist jeder willkommen. Red

www.angerland-lauftreff.de www.facebook.com/AngerlandLauftreff

