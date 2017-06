Am Wochenende gibt es ein großes Musikfest in der City.

Ratingen. Der CVJM Ratingen feiert in diesem Jahr 2017 sein 125-jähriges Bestehen. Im Rahmen vieler Veranstaltungen findet am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 24./25. Juni, ein Musikfest des CVJM-Kreisverbandes Niederberg in Ratingen statt. Neben den Bläsern des CVJM Ratingen werden noch viele Bläser aus dem Kreisgebiet erwartet, die in einem großen Posaunenchor (etwa 50 bis 70 Bläser) bereits am Samstag in der evangelischen Stadtkirche proben und am Sonntag dort um 10 Uhr einen Festgottesdienst mitgestalten. Nach dem Gottesdienst werden auch auf dem Kirchenvorplatz im Rahmen einer Matinee Bläserklänge zu hören sein.

Bereits am Samstag, 24. Juni, lädt der CVJM Ratingen ab 18 Uhr zu einem Imbiss mit Getränken ins evangelische Gemeindehaus Haus am Turm (Turmstraße 10) ein. Ab 19 Uhr spielt dann die „Brass Connection Band“ des CVJM-Westbundes. Dabei handelt es sich um einen Auswahlchor aus Posaunenchören des CVJM-Westbundes. Der Name war und ist bis heute Programm: „Brass Connection“ bedeutet Blech(bläser)-Verbindung, und es geht in den Konzerten um Verbindungen in mehrfacher Hinsicht. Durch die Liedbearbeitungen und Stücke aus den unterschiedlichsten Epochen von der Renaissance bis zu Pop und Swing soll die große und reiche Vielfalt der Blechbläsermusik in den Posaunenchören zum Klingen kommen.

Festliche Bläserklänge und pfiffige Brass-Band-Arrangements sind ebenso vertreten wie eine grandiose Komposition zu dem Luther-Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“. Aber auch die Swing-Ära mit dem Klassiker „Chattanooga Choo Choo“ ist vertreten, zudem eine Psalmvertonung aus der Romantik. Unterstützt werden die Bläser dabei von einem professionellen Schlagzeuger, der für den richtigen Groove sorgt. Ein musikalisches Kaleidoskop also, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Die Intention des Konzertes ist es nicht nur, anspruchsvolle Musik aus verschiedenen Stilrichtungen zu bieten, sondern vor allem das Anliegen der Posaunenchorarbeit des Christlichen Vereins junger Menschen zu vermitteln. Zu den Veranstaltungen an beiden Tagen lädt der CVJM Ratingen herzlich ein, der Eintritt ist frei. Red

Anzeige