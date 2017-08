Die LEG feierte mit ihren Mietern ein Nachbarschaftsfest mit einem bunten Programm.

Ratingen. Jede Menge Ferienspaß hatten jetzt die Mieter der LEG bei einer Sommerferienaktion auf dem Berliner Platz. Dazu hatten sich die Organisatoren eine Menge einfallen lassen. Der Kölner Spielecircus trieb sein buntes und fröhliches Unwesen mitten im Herzen von Ratingen West.

Unter fachlicher Anleitung von Zirkuspädagogen verwandelten sich die Kinder in Magier, Akrobaten, Clowns und Jongleure. Das Training zeigte schnell Erfolg: Tellerdrehen, Jonglieren und sogar Scherbenlaufen hatten die Zirkus-Neulinge bereits nach kurzer Zeit in ihrem Repertoire. Eine Kinderschminkerin verwandelte die Kleinen auch optisch in echte Zirkusstars. Die neu erlernten Kunststücke wurden im Laufe des Nachmittags Eltern, Großeltern und weiteren Gästen in der Manege vorgeführt. Anschließend probierten die Kinder noch ihre Treffsicherheit an der Torwand aus oder ließen sich mit Hase Hoppel, dem Maskottchen der LEG, fotografieren.

Die Erwachsenen amüsierten sich beim Zuschauen, freuten sich über das tolle Angebot für ihre Kids und genossen die Gespräche mit den Nachbarn. Bei Grillwürstchen vom Curry-West-Team, Slush-Eis und kühlen Getränken erlebten alle zusammen einen schönen Nachmittag.

Darum geht es der LEG: Zusammenhalt in der Siedlung fördern und den Austausch untereinander intensivieren. „Unsere Mieter so gut gelaunt und fröhlich beisammen zu sehen, ist für uns ein schönes Erlebnis“, betont Brigitte Unverferth, Leiterin der LEG-Kundenbetreuung in der Niederlassung Düsseldorf. „An solch einem gemeinschaftlichen Nachmittag lernen sich unsere Mieter in entspannter Atmosphäre noch besser kennen. Das stärkt die Nachbarschaft und bereitet allen viel Freude“, so Unverferth über die positive Resonanz. Red

