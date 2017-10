Tag der offenen Tür, ein umfangreiches Kulturprogramm sowie ein Festakt sind für Freitag und Samstag geplant.

Ratingen. Das Adam Josef Cüppers-Kolleg steht für Bildung, wie sein Namensgeber. Ein Stück Stadtgeschichte: Nachdem Cüppers bereits mit 16 Jahren zum Schulmeister ernannt worden war, absolvierte er von 1869 bis 1871 eine Lehrerausbildung am Lehrerseminar in Kempen. Von 1871 bis 1874 war er Lehrer an der städtischen Volksschule in Straelen. 1872 legte er die Mittelschullehrerprüfung ab; von 1874 bis 1876 wirkte er als Lehrer an einer Mittelschule in Borbeck. Ab 1876 lebte er in Ratingen; von 1878 bis zu seiner Pensionierung war er Rektor der dortigen Katholischen Stadtschule.

Infos über Ausbildungswege beim Tag der offenen Tür

Seit 125 Jahren bereitet die Schule junge Menschen in dieser Tradition auf ihr zukünftiges und individuelles Berufsleben vor. Die stete Weiterentwicklung der Schule sorgt heute für ein vielfältiges und zeitgemäßes Angebot an aktuellen Ausbildungsmöglichkeiten und Schulabschlüssen.

Wie das funktioniert, erfahren Gäste am kommenden Wochenende gleich an mehreren Terminen. Am Tag der offenen Tür, Freitag, 13. Oktober, 10 bis 14 Uhr, informiert die Schule über ihr vielfältiges Bildungsangebot, über Bildungsgänge mit kaufmännischen, technischen oder sozial-/erziehungswissenschaftlichen Schwerpunkten, die vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur oder in die duale Berufsausbildung führen. Allen Interessierten stehen an diesem Tag die Fachräume, Küchen und Werkstätten offen, zur Besichtigung, zum Ausprobieren oder zur Teilnahme an exemplarischen Unterrichtsstunden.

Zur großen Jubiläumsfeier – 125-Jahre AJC am Samstag, 14.Oktober, von 10 bis 16 Uhr, lockt das Berufskolleg mit vielen bunten Aktionen wie Kinderschminken, Handicap-Rallye, Gummistiefelweitwurf, Theateraufführungen, Ausstellungen, Musik und Tombola.

Die Küchen und Sprachkurse zeigen ihr Können und versorgen die Besucher mit Spezialitäten aus Spanien, Holland und Frankreich. Professionell ergänzt wird das kulinarische Angebot durch Pulled-Pork-Burger.

Der Festakt ab 13 Uhr wird mit Theater und Musik gefeiert

Zum Festakt um 13 Uhr am Samstag schließlich werden Landrat Hendele, Bürgermeister Pesch, die Schuldezernenten und viele weitere Gäste erwartet. Eine Mischung aus Reden, Theater-Szenen und Auftritten der Schulband lassen ein spannendes und abwechslungsreiches Programm erwarten. Im Rahmen des Festaktes kommt es auch zur feierlichen Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages mit der Hochschule Bochum – Campus Velbert/Heiligenhaus, eine Weichenstellung für die Zukunft.