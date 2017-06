Beim Park- und Kinderfest können Besucher Zukunft und Vergangenheit erkunden.

Ratingen. Wie ausladend kann ein Reifrock sein? Und: Macht der Vater-Mörder-Kragen seinem Namen alle Ehre? Am letzten Juni-Wochenende lassen sich diese beiden Fragen am Industriemuseum Cromford klären. Dann wird in dem Park eine große Brücke geschlagen – zwischen historischer Baumwollspinnerei und dem Gedanken-Spinnen zur Lösung moderner Energieprobleme. Zwischen einem opulenten Classic Dinner mit symphonischer Musik am Freitag, 23. Juni, und dem Park- und Kinderfest am Sonntag, 25. Juni. Der Eintritt ist frei, die Picknickwiese steht bereit.

Für das Classic-Dinner am Freitagabend, 23. Juni, 18 bis 22.15 Uhr, gibt es noch einige Karten. Für 75 Euro begeben sich die Teilnehmer mit Gaumen und Gehör auf eine Zeitreise um zwei Jahrhunderte zurück. Serviert werden eine Artischocken-Erbsen-Weinsuppe mit Gemüsen, kalten und warmen Beilagen, Spanferkel und Salbeihuhn im Hauptgang und Weincreme, Aprikosenkompott mit Walnussschaum und Käse zum Abschluss. Dazu spielt die Sinfonietta Ratingen Werke von Haydn, Mendelssohn, Tschaikowsky, Schubert und Dvorak.

Zentrales Element im Rahmen des Park- und Kinderfestes am Sonntag, 25. Juni, ab 11 Uhr sind elf Zelte voll guter Ideen. Sie stammen von Oberstufenschülern aus Ratingen und Düsseldorf, die am zweiten changes.AWARD teilgenommen haben. Unterstützt von Mitsubishi, haben sie nach Produkten und Dienstleistungen gesucht, die die Umwelt oder die Gesellschaft verbessern.

Das Ergebnis ihrer Projektarbeit wurde in einem knallharten Business-Plan niedergeschrieben und wird von einer zehnköpfigen Jury am 13. Juni bewertet. Die besten Drei werden beim Parkfest ab 14 Uhr bekannt gegeben. „Mit diesem Wettbewerb, dem Dinner und dem Familienfest stehen wir in der Tradition des Gründers Johann Gottfried Brügelmann“, sagt der Vorsitzende des Cromford-Förderkreises, Wolfgang Küppers.

Das Park- und Kinderfest startet mit Musik – der Big Band Swing de Cologne. Für die Kinder gibt es ein umfangreiches Spielprogramm mit zahlreichen Aktionen.

