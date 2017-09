Ratingen. Ein Linienbus ist am Montag in Ratingen (Kreis Mettmann) von der Straße abgekommen, durch den Straßengraben gefahren und erst in einem Waldstück an einem Baum zum Stillstand gekommen. Der Unfall ging glimpflich aus, wie die Feuerwehr berichtete. Drei Fahrgäste und der Fahrer wurden leicht verletzt. In dem Bus hatten demnach sieben Personen gesessen. Der Einsatzleiter der Feuerwehr sprach von großem Glück, dass bei dem Unfall nicht mehr passiert ist. Warum der Bus aus der Spur geriet, war zunächst unklar. dpa

