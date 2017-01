Bürgermeister Pesch spricht von Plänen für ein neues Hotel in Ost

Es gibt inzwischen die Überlegung, möglicherweise im Bereich des neuen Schwarzbach-Quartiers ein Großprojekt zu realisieren.

Ratingen. Für den Premium-Standort Ratingen-Ost könnte es demnächst ein weiteres Großprojekt geben. Wie Bürgermeister Klaus Konrad Pesch beim Neujahrsempfang in der Stadthalle betonte, gibt es die Überlegung, ein Hotel zu bauen – möglicherweise im Bereich des neuen Schwarzbach-Quartiers. Der Grund: Immer mehr Geschäftsleute kommen aufgrund großer Firmen wie SAP und Mitsubishi Electric nach Ratingen – meist für mehrere Tage. Schwarzbach-Quartier: Dieser Name des gigantisch anmutenden Projektes klingt vertraut und spiegelt ein Stück Heimat wider. Es handelt sich um eines der größten Bauprojekte der Stadtgeschichte, eingerahmt von einem globalen, sehr hart umkämpften Immobilien- Markt. Unlängst wurde bekannt, dass weltweit agierende Investmentmanager von InfraRed Capital Partners leerstehende Flächen an der Balcke-Dürr-Allee in Ratingen-Ost erworben haben.

Man plant ganz Großes auf dem rund 100 000 Quadratmeter umfassenden Areal. Dies berichtete Martin Payne, Investment Director. Man will rund 250 Millionen Euro in die Entwicklung der Flächen investieren.

Anwohner im Stadtteil vermissen ein grundlegendes Konzept

Das Gelände gehörte bisher der R & S Partner Immobiliengesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf, die bereits den Vertragsabschluss bestätigte. Erste Projektpläne sollten schon bei der Immobilienmesse Expo Real in München präsentiert werden. Die entscheidende Frage, die sich auch die Politik stellt: Wie sind die wachsenden Verkehrsströme zu bewältigen? Schon jetzt steht Ost in Stoßzeiten vor dem Kollaps. Anwohner im Stadtteil sind in Sorge, sie vermissen ein grundlegendes Konzept. Das soll jetzt erstellt werden. Schwerpunkte sind die Abwicklung des Verkehrs rund um die Balcke-Dürr-Allee und die dort angesiedelten Unternehmen. Pendler, Parkraumangebot für Anwohner und Besucher, Lebensqualität – all diese Aspekte sollen bearbeitet werden. Der Bereich mit Hugo-Schlimm-Straße, südlich gelegener Neanderstraße und Voisweg spielt dabei eine Schlüsselrolle. Die PTV GmbH aus Düsseldorf soll das Konzept erstellen.

Anzeige