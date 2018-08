Der Verwaltungsrat der Sparkasse tagt am 7. September.

Ratingen. Das Thema beschäftigt Politik und Bürger gleichermaßen: Die Fraktion der Bürger Union (BU) sieht die Schließung sowie den Umbau der Sparkassenfilialen in Ratingen West und Ratingen Ost zu „Automaten-Service-Punkten“ an beiden Standorten kritisch und kann die Beschwerden der Bürger nachvollziehen. Bei allem Verständnis für unternehmerisches Handeln und betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten, die natürlich auch für Banken und Sparkassen gelten, möchte die Fraktion der BU aber auch auf die besonderen kommunalen Aufgaben und den öffentlich-rechtlichen Status der Sparkasse verweisen.

Nicht zuletzt argumentierten die Sparkassen selbst bei höheren Kontogebühren und Konditionen stets mit erhöhten Präsenzaufgaben in den Städten und deren Ortsteilen. Sowohl im Stadtteil Ratingen Ost als auch in der Umgebung der Filiale am Berliner Platz wohnen laut BU überdurchschnittlich viele ältere Mitbürger, für die ein Ausweichen auf die nächstgelegene Geschäftsstelle oder die Hauptfiliale nur unter großen Mühen möglich wäre.

Denkbar wäre eine Besetzung an mehreren Wochentagen

Von daher sei es der Fraktion ein wichtiges Anliegen, für die Bürger ein adäquates Angebot in Wohnortnähe anzubieten. Die BU möchte deshalb darauf drängen, dass zumindest an einigen Wochentagen und nach individueller Absprache Beratungstermine vor Ort auch in Zukunft angeboten werden.

Sollte dies wider Erwarten nicht in den bisherigen Räumlichkeiten der Sparkasse HRV zu bewerkstelligen sein, könnte man sich die Einführung einer „Mobilen Geschäftsstelle“, die schon von vielen Sparkassen als Ergänzung ihres Filialnetzes eingesetzt wird, als Lösungsoption vorstellen.

Diese Lösung hätte laut BU zudem den Vorteil, dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt von einer persönlichen Präsenz der Sparkasse HRV abgeschnittene Stadtteile wie Tiefenbroich eine nachhaltige Verbesserung des unbefriedigenden Status quo erführen.

Die BU wird für die nächste Verwaltungsratssitzung der Sparkasse am 7. September einen entsprechenden Tagesordnungspunkt beantragen, um die Entscheidung der Sparkasse mit den Verantwortlichen und Entscheidern zu diskutieren und mögliche Optionen auszuloten.

Als Verwaltungsratsmitglied der Sparkasse HRV sieht man auch Bürgermeister Klaus-Konrad Pesch in der Verantwortung. kle