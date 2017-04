Vorsätzlich sollen im 10. Obergeschoss eines Hochhauses am Berliner Platz brennbare Materialien angezündet worden sein.

Ratingen. Schnell, aber mit einem Aufgebot von immerhin 50 Einsatzkräften hat die Ratinger Feuerwehr am Montagabend einen offenbar vorsätzlich gelegten Brand gelöscht. Wie die Feuerwehr mitteilt, waren in einem Sicherheitstreppenraum brennbare Materialien im 10. Obergeschoss eines Hochhauses am Berliner Platz auf die Treppe gelegt und in Brand gesetzt worden. Dabei drang der Brandrauch über zwei Etagen aus dem Fenster.

Zwei Polizisten, die sich noch vor der Feuerwehr am Brandort befanden, versuchten den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen.Die Feuerwehr konnte den Brand dann schließlich zügig mit einem Wasserstrahlrohr löschen. Durch die Rauchgase wurde der Sicherheitstreppenraum ab dem 10. Obergeschoss mit Ruß verunreinigt.

Nach erstem Stand aktueller polizeilicher Ermittlungen ist im vorliegenden Brandfall von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen. Deshalb haben die Ermittler ein Strafverfahren wegen schwerer Brandstiftung und intensive weitere Ermittlungen dazu eingeleitet. Durch den Brand wurde das Treppenhaus vom 10. bis zum 14. Obergeschoss stark verrußt, Wände und Fassade in unmittelbarer Nähe des Feuers wurden zusätzlich beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Anzeige