Ratingen. In der Nacht zu Freitag wurden die Bewohner am Igelweg in Lintorf von einem lauten Knall geweckt. Als sie aus dem Haus auf die Straße liefen, um nach dem Rechten zu sehen, mussten sie feststellen, dass ein schwarzer Kleinwagen im Vorbeifahren einen geparkten VW Polo in Höhe der Hausnummer 43 gerammt und dadurch massiv beschädigt hatte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo auf einen weiteren geparkten Pkw, einen Volvo XC60, geschoben, der hierdurch an der hinteren Stoßstange erheblich beschädigt wurde. Die Zeugen konnten noch beobachten, wie der im Frontbereich beschädigte Kleinwagen von der Unfallstelle flüchtete und alamierten die Polizei.

Kurz darauf fanden die Beamten den flüchtigen Pkw, einen VW Up, nur einige hundert Meter von der Unfallstelle entfernt, geparkt und verlassen auf. Die Ermittlungen der Polizei führten schnell zu der Anschrift einer 51-jährigen Ratingerin. Als die Frau den Beamten die Tür öffnete, lallte sie stark und konnte kaum gerade gehen. Einen Alkoholtest lehnte die augenscheinlich erheblich alkoholisierte Ratingerin jedoch ab.

Die 51-Jährige wurde zur Wache gebracht. Dort entnahm man ihr die Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. Außerdem leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen die Frau ein. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden an den drei Fahrzeugen bei etwa 14 500 Euro.

