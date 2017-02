Berufskolleg überreicht die Sprachzertifikate

Die Bescheinigung wird bereits seit 15 Jahren an der Schule vergeben.

Ratingen. Schüler des AJC-Berufskollegs zertifizierten ihre Englischfachkenntnisse. Das bekommen sie mit der feierlichen Übergabe der KMK-Sprachzertifikate schriftlich. Seit 15 Jahren vergibt das AJC-Berufskolleg das Fremdsprachenzertifikat der Kultusministerkonferenz. Jetzt nahmen in einer kleinen Feier neun Schülerinnen und Schüler des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs in Ratingen ihre KMK-Fremdsprachenzertifikate aus den Händen der neuen Schulleiterin Heidi Abbenhaus und des KMK-Fremdsprachenkoordinators Gerald Arnold entgegen. Das KMK-Fremdsprachenzertifikat ist ein zusätzliches Angebot des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs. Arbeitgebern vermittelt es eine recht präzise Aussage über die Sprachkompetenz ihrer Auszubildenden.

Schüler stellten ihre Kenntnisse im Fach Englisch unter Beweis

Heidi Abbenhaus betonte in ihrer Ansprache, dass die Prüflinge mit dieser bestandenen Prüfung ihre Englischkenntnisse im berufsbezogenen Bereich auf hohem Niveau unter Beweis gestellt hätten und damit deutlich ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert hätten. Fremdsprachliche Kompetenzen hätten in einer globalisierten Wirtschaft eine immer größere Bedeutung. Insgesamt 14 Prüflinge aus den kaufmännischen Bildungsgängen Groß- und Außenhandel, Industrie- sowie Büromanagement nutzten in dieser Winterprüfung die Gelegenheit, auf zwei Niveaustufen (Threshold und Vantage) das KMK-Fremdsprachenzertifikat Englisch zu erwerben.

Die Auszubildenden simulierten in Rollenspielen Beratungsgespräche

Im schriftlichen Teil der Zertifikatsprüfung bewiesen die Auszubildenden ihre Kompetenzen in den Bereichen Rezeption (Hör- und Leseverständnis), Textproduktion sowie Mediation. In der abschließenden mündlichen Prüfung (Interaktion) simulierten sie in Rollenspielen unter anderem Beratungsgespräche mit englischsprachigen Kunden. Prüfungsbeste in dieser Winterprüfung war Ursula Thölke aus der aktuellen WKI 2, die im schriftlichen 95,5 Punkte von 100 Punkten und im mündlichen Bereich sogar 30 Punkte von 30 möglichen Punkten erzielen konnte. Red

