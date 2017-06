Der Termin wurde wegen der Tour de France vorgezogen. Am Freitag startet das Festival.

Ratingen. Langeweile? Gibt’s nicht! In Ratingen läuft der Countdown für das wohl besucherstärkste Wochenende des Jahres. Es wird mächtig eng in der Stadt. Grund: Bereits am kommenden Freitag, 30. Juni, steigt die erste Party beim Ratingen Festival. Und dann gehen die turbulenten Tage erst so richtig los. Höhepunkt ist der Sonntag, 2. Juli. Dann düsen die Radprofis anlässlich der Tour de France durch Teile der Stadt. Feiern, Spaß haben, aktiv sein: Dieser Dreiklang ist das Motto des kommenden Wochenendes. Und die Vorfreude auf das achte Ratingen Festival ist groß. An drei Tagen ist das Programm gefüllt mit Live-Auftritten vielversprechender Newcomer, internationalen Stars und Sternchen, Spiel und Spaß für die jüngsten Besucher des Festivals.

„Tour und Festival werden ein erfolgreiches Tandem bilden.“

Nina Bauer, Geschäftsführerin RMG

Mit zwei Bands, die für eine ausgelassene Party-Stimmung stehen, geht’s am Freitagabend los: Als Eröffnungsgast holte die Ratingen Marketing GmbH (RMG) Ben Wild and the Wild Band nach Ratingen. Die Combo stand in den England-Charts mit ihrem Hit „My Baby say no“ auf Platz eins, und im American Classic Magazine wird sie als die Zukunft des Rock ’n’ Roll beschrieben. Auf Top Events in der internationalen Club- und Eventbranche bewegt sich ebenfalls die Cover-Band New City Beats, die im Anschluss mit zehn Bandmitgliedern bis 23 Uhr die Bühne rockt.

Wenn dann am Samstag ab 13 Uhr talentierte und vielversprechende Ratinger Newcomer wie Lie with Me, Alexander Seidl und Friday and the Fool mit teils eigenwilligen Interpretationen, teils selbst komponierten Songs für Überraschungsmomente sorgen, lohnt es sich auf jeden Fall, wieder frühzeitig vor der Marktplatz-Bühne zu stehen. Anschließend übernehmen die „coolsten Rock-Zwillinge“ mit ihrer Band 78twins ab 17 Uhr die Mikrofone und heizen dem Publikum mit explosivem Rock ein.

Headliner des Festivals sind Munique

Dann wird der Headliner des Festivals, die Band Muniqe mit Vanessa Ekpenyong, Tommy Reeve, Dimi Rompos und DJane Brixx, die Bühne betreten. Munique ist nach Angaben des Ratinger Stadtmarketings „ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse, das sich niemand entgehen lassen sollte“.

Das Sonntagsprogramm beginnt mit den etwas leiseren Tönen des französischen Sängers Charley Corbiaux, der nach seinem Soloauftritt mit seiner Band Black Electric Club und energiegeladener Rock-Musik das Publikum begeistern will. Zum Abschluss gibt es noch einen weiteren Kracher mit der Band Klangkarat: Die sechsköpfige Cover-Band beeindruckt laut RMG mit ihrem vielseitigen Repertoire aus Pop, Rock, Soul, Funk und Schlager der vergangengen vier Jahrzehnte.

Für Speis und Trank ist natürlich auch gesorgt: Stände und Foodtrucks stehen für die zahlreiche Besucher bereit. RMG-Geschäftsführerin Nina Bauer hatte die Idee, Festival und Tour de France zu koppeln. Dafür habe man den Festival-Termin vom Spätsommer jetzt auf das erste Juli-Wochenende gelegt, betonte Bauer: „Tour und Festival werden ein erfolgreiches Tandem bilden .“

