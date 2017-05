Ratingen. Bis zu den Sommerferien sind es noch sieben Wochen hin – aber gelungene Entspannung will gut geplant sein. Deshalb weist das Jugendamt der Stadt Ratingen darauf hin, dass noch Anmeldungen für die Stadtranderholung „Sommer 2017“ angenommen werden. In den Sommerferien sind noch in folgenden Altersgruppen Plätze frei: im ersten Feriendrittel vom 17. bis 28. Juli in den Gruppen 1 (sechs bis acht Jahre) und 2 (acht bis neun Jahre). Und weiter: im zweiten Feriendrittel vom 31. Juli bis 11. August in den Gruppen 1 (sechs bis neun Jahre) und 2 (neun bis zwölf Jahre). Freie Plätze im dritten Feriendrittel (14. bis 25. August): in den Gruppen 1 (sechs bis acht Jahre), 2 (acht bis neun Jahre), 3 (neun bis zehn Jahre), 5 (elf biszwölf Jahre) und 6 (zwölf bis 13 Jahre).

Ausflüge, Spiele und verschiedene Aktionen gehören zum Programm

Das Freizeit- und Betreuungsangebot für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren findet in den Sommerferien vom 17. Juli bis 25. August, jeweils montags bis freitags von 8.45 Uhr bis 16.30 Uhr, statt. In städtischen Einrichtungen und Jugendherbergen werden tolle Spiel- und Bastelmöglichkeiten angeboten. Dazu kommen noch täglich wechselnde Aktionen wie Batiken, Schminken, Fußballturniere, Tauschralleys in der Stadt oder diverse Gruppenspiele. Zusätzlich dazu werden zwei Mal pro Woche Ausflüge unternommen, zum Beispiel in ein Schwimmbad, einen Freizeitpark oder in den Zoo. Treffpunkt ist jeden Morgen um 8.45 Uhr das Basketballfeld am Parkplatz Stadionring. Darüber hinaus setzt das Jugendamt morgens von 8 bis 8.45 Uhr und nachmittags von 16.30 bis 17.15 Uhr Busse ein, um die Kinder an festgelegten Haltestellen im gesamten Stadtgebiet abzuholen und wieder zurückzubringen.

Die „Großen“ machen einen Ausflug in den Movie Park

Für die Kinder der Gruppe 6 im letzten Feriendrittel findet ein erweitertes altersgerechtes Angebot statt, unter anderem ein Besuch in den Movie Park. Die Betreuungszeit für die „Großen“ bei der Stadtranderholung endet nachmittags um 15 Uhr und an den besonderen Ausflugstagen erst um 16.30 oder um 18 Uhr. Dieses Ferienangebot inklusive Bustransport, Eintrittsgelder bei Tagesausflügen, organisierten Spiel- und Freizeitangeboten, Betreuung und einer warmen Mahlzeit beziehungsweise Lunchpaket kostet für zwei Wochen für das erste Kind 130 Euro, ab dem zweiten Kind 95 Euro und ermäßigt 35 Euro. Teilnehmer der Gruppe 6 im dritten Feriendrittel zahlen für das erste Kind 150 Euro, ab dem zweiten Kind 115 Euro.

Anmeldeformulare und weitere Infos zu den Angeboten der Stadtranderholung sind beim Jugendamt bei Alina Kunde unter der Rufnummer 02102/550-5134, oder im Internet erhältlich. Red

www.ratingen.de

