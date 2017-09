Viele tausend Besucher zog es gestern auf den Markt. Einige Händler waren knatschig, weil sie nicht öffnen durften.

Ratingen. Puppenspielerin Nadja Mögenburg ist eigentlich ganz gerne eine Kuh. Wenn das Plüschfell nur nicht so dick wäre! Nach einer Dreiviertelstunde muss Nadja dringend aus dem weißschwarz-gefleckten Overall raus. Durchschnaufen, abkühlen. Denn die Herbstsonne entwickelt eine große Kraft. Die Milch-Werbekuh Lotte mit der Sonnenbrille braucht dringend eine Pause, während des 23. Ratinger Bauernmarkts. Viele tausend Menschen kamen gestern zum Erntedank auf den Marktplatz, genossen die Hornbläser aus Hubbelrath, das erntefrische Gemüse, Obst – auch in flüssiger Form - und schlenderten an den 67 geöffneten Einzelhandelsgeschäften entlang.

Um den verkaufsoffenen Sonntag hatte es im Vorfeld Ärger gegeben

Der Ratinger Bauernchef Johannes Paas junior und die Vorsitzende der Händlergemeinschaft City-Kauf, Manuela Kessler, strahlten miteinander um die Wette. „Seit 1995 haben wir hier die Kombination aus Bauernmarkt – gemeinsam mit den Ratinger Einzelhändlern. Das wird von Jahr zu Jahr besser.“ Paas schätzt, dass die ungünstige Verteilung von Regen und Trockenheit sowie die April-Fröste während der Obstblüte etwa zehn Prozent der Ratinger Ernte vernichtet haben. Im Streit um die Sonntagsöffnung stellt sich Kessler vor die Verantwortlichen der Stadt. „Wir danken ausdrücklich Bürgermeister Klaus Pesch, dass seine Mitarbeiter und er diese Sonntagsöffnung möglich gemacht haben.“

Sebastian (4) entdeckt direkt neben St. Peter und Paul, dass die Milch nicht aus der Tüte kommt, sondern aus einem prallen Gummi-Euter, das in einem Holzgestell steckt. „Boah, ist gar nicht leicht“, ruft der Knirps. Vater Irenaus Kalisch versucht sich unterdessen gemeinsam mit Tochter Josephina (8) als Kürbis- Künstler. „Ich weiß noch nicht, was es werden soll“, sagt der hochkonzentrierte Vater. Die kleine Josephina ist da schon einen Schritt weiter: „Wir malen ein Gesicht.“ Rolf Beckershoff vom Mettmanner Gut Katers ist seit dem ersten Bauernmarkt dabei: „Damals haben wir zu dritt mit einem kleinen Stand hier auf dem Ratinger Markt angefangen; mein Sohn, meine Frau und ich. Im Vergleich dazu hat sich aktuell die Belegschaft Servier- und die Standfläche vervielfacht. Von der Leberwurst über selbst gemachte Liköre bis hin zu leckerem Kuchen reicht das Angebot: Der Bauernmarkt in Ratingen ist für uns etwas Besonderes.“

Am Stand des Ratingen Bienenzuchtvereins sorgen sich derweil zwei Mädchen um das Schicksal des kleinen Bienenvolks samt Königin, das zwischen zwei Glasscheiben einen Einblick in ihr Innenleben gewährt. „Wird denen da drin nicht zu heiß?“ Dietmar Herzog verneint: „Die dürfen heute Abend noch ausschwärmen. Dass die Bienen jetzt ein paar Stunden eingesperrt sind, macht ihnen nichts.“ An die Gartenbesitzer appellieren die Bienenzüchter, Nachschub für die fleißigen Brummer auszusäen. „Wenn sie den Bienen etwas Gutes tun wollen, dann säen sie spät blühende Pflanzen.“