Ratingen. Ein junger Mann hat offensichtlich ein Waldstück in Ratingen-Hösel genutzt, um Werkzeug für Autoaufbrüche zu deponieren. Nach Polizeiangaben war der 20-Jährige Beamten in Zivil aufgefallen, als er sich "in verdächtiger Art und Weise" zwischen geparkten Fahrzeuge in Augenschein nahm und in diese hineinleuchtete.

An der Straße "Am Altenhof" habe der junge Mann schließlich gewaltsam das hintere Fenster eines Mercedes geöffnet. Anschließend ging er in ein angrenzendes Waldgebiet. Als er nach wenigen zurückgekehrte, wurde er festgenommen, teilt die Polizei mit. Bei der Durchsuchung des Waldstücks hätten die Beamten unter anderem Aufbruchwerkzeug gefunden.

