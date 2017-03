Ausschuss gibt grünes Licht für Stadtgarten

Am Frommeskothen/Ecke Oststraße soll es schon bald losgehen.

Ratingen. Pünktlich zum Frühlingsanfang startet das Urban Gardening-Projekt in Ratingen Ost. Nachdem der Bezirksausschuss Mitte bereits zugestimmt hatte, gab nun auch der Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung „grünes Licht“ für das Urban Gardening-Projekt am Frommeskothen/Ecke Oststraße.

Initiative sucht noch interessierte Mitstreiter für das Projekt

Im vergangenen Frühjahr hatte sich eine erste Initiative im Zuge der Online-Umfrage „Urban Gardening – gemeinsam gärtnern und mehr“ gefunden, die das Amt für Kommunale Dienste durchgeführt hatte. Die Standortsuche in den am meisten gewünschten Stadtteilen Mitte, Ost und Lintorf konnte nun erfolgreich abgeschlossen werden. In der Zwischenzeit hat die kleine Interessengruppe um Gunhild van Offern und Sabine Kitschke Ideen gesammelt, mehrere Urban Gardening-Projekte in Wuppertal besichtigt und der Verwaltung ein erstes Konzept vorgestellt.

Aus Sicht der Verwaltung ist dieses am Standort Frommeskothen/Ecke Oststraße, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bienenzuchtverein, sehr gut umsetzbar. Auch die ersten Kooperationen wurden schon angekündigt: Die lokale Agenda 21, die Volkshochschule sowie der Bienenzuchtverein haben im Vorfeld ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit signalisiert. Im nächsten Schritt werden nun weitere Interessenten und Mitstreiter gesucht, die Freude an der Idee „Urban Gardening“ und am gemeinsamen Gärtnern haben, gleich welchen Alters und welcher Herkunft. Gerne möchte die Initiative auch mit Schulen und Kindergärten in Kontakt kommen, denn es soll auch ein „grünes Klassenzimmer“ entstehen.

Zur Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 6. April, 19 Uhr, sind Interessierte herzlich eingeladen. Treffpunkt ist das Museum Ratingen, Grabenstraße 21 (kleiner Raum, EG rechts). Zur Vorbereitung der Auftaktveranstaltung wird um Anmeldung gebeten. Möglich ist dies bei Angelika Genieser, Telefon 02102/5506731. Sie steht gemeinsam mit Gunhild van Offern für weitere Fragen zur Verfügung. Wer sich vorab informieren möchte, kann auch die Verwaltungsvorlagen 44/2016 und 254/2016 auf der Internetseite der Stadt Ratingen aus dem Ratsinformationssystem herunterladen. Red/Archivfoto: Red

angelika.genieser@ratingen.de g.van.offern@vodafone.de ris.ratingen.de

