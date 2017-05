Die „Ratingen APPsolut“ erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Ratingen. Seit ihrer Veröffentlichung steht die „Ratingen APPsolut“ im Ranking unter den verschiedenen Apps für Ratingen auf dem ersten Platz. Mit dem Konzept, das gesamte Stadtleben in einer App zusammenzufassen, hat die Ratingen Marketing GmbH offensichtlich ins Schwarze getroffen. Rund 7500 Mal wurde die App bereits in den Stores heruntergeladen. Im Vergleich – auch mit anderen Städte-Apps – liegt die „Ratingen APPsolut“ an vorderster Stelle.

Durch den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf alle Informationen rund um das Stadtleben verschwendet der User der App keine Zeit mit umständlichem Recherchieren und Suchen auf vielen verschiedenen Websites, sondern er schaut einfach in die App und wählt die entsprechende Kategorie oder gibt einen Suchbegriff im Produkt- und Branchenfinder ein. Zudem navigiert eine AroundMe- und Kartenfunktion schnell zur ausgewählten Adresse.

Neue Funktionen und Kategorien sind beim Update hinzugekommen

Die Inhalte der App waren bisher in 27 Kategorien zusammengefasst, darunter Nachrichten (Eilmeldungen der Polizei, Feuerwehr, Stadtwerke etc.), Abfall, Freizeit & Kultur, Stadtinformationen, Tankstellen (aktueller Preisvergleich) und ein Branchenverzeichnis. Mit der neuen Version, die ab sofort in den App-Stores zur Verfügung steht, sind weitere Funktionen und Kategorien hinzugekommen.

Unter dem Menüpunkt „Parken“ werden nun auch die freien Parkplätze im städtischen Parkhaus Angerstraße angezeigt. Zudem hat der User über die App-Funktion „Einstellungen“ jetzt auch die Möglichkeit, mehrere oder alle Stadtteile auszuwählen, aus denen er Coupons von Unternehmen erhalten möchte. Und für den Freizeitspaß wurde das Spiel „Merk’s Dir – Das Ratingen Spiel“ programmiert. Hierbei gilt es, in verschiedenen Schwierigkeitsstufen die passenden Bildpaare und Bild-/Wortpaare zu finden. Mit diesem Spiel wird das Wissen rund um Ratingen getestet.

Das Update bringt außerdem eine wesentlich schnellere Ladegeschwindigkeit mit sich. Infos sowie die direkten Zugänge zu den Internetstores sind online zu finden. Red

www.ratingen-app.de

