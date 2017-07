Bands aus Irland und Serbien treten bei der elften Auflage des Folkerdey-Festivals auf.

Ratingen. „Nein, dass sich unsere Idee einmal zu solch einem Erfolg ausweiten würde, hätten wir nie gedacht“, sagt Alexander Otto. Der Musiklehrer am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ist mit seinem alten Schulfreund Thomas Gurke Veranstalter des Folkerdey-Festivals, das am Samstag zum elften Mal auf dem Gelände des Eisenzeitlichen Gehöfts im Erholungspark Volkardey stattfindet.

„Im vergangenen Jahr haben wir rund 1000 Besucher da gehabt, gestartet sind wir mit knapp 100“, so Otto. Er wird mit seiner Band Drowsy Maggie am Ende des Festivals (22.30 Uhr) wie immer selbst auftreten. „Wir sind ja schon seit dem frühen Morgen vor Ort. Aber das Konzert lässt dann all den Stress vergessen“, freut sich der Vollblutmusiker.

Viele ehrenamtliche Helfer sind seit elf Jahren mit an Bord

Otto hat auf breiter Front Unterstützer, die teilweise von Anfang an mit an Bord sind. Ehrenamtliche Helfer kümmern sich dabei genauso um ein gutes Gelingen wie die Veranstaltungsprofis aus den Jugendzentren Lux und Manege. „Ihr tatkräftiger und beharrlicher Einsatz ist unerlässlich. Und gerade das verleiht dem Festival seinen familiären Charme“, so Otto. Dabei kann sich das Festival nicht nur mit einem guten Programm rühmen, sondern auch mit Nachhaltigkeit. „Wir setzen auf ein vielfältiges vegetarisches Angebot. Auch das Grillgut kommt aus artgerechter Haltung vom Biometzger, der regionale Produkte vertreibt. Und selbst der Merchandise-Bereich kann sich in dieser Hinsicht sehen lassen: Folkerdey Fan-Shirts und Taschen sind aus Bio-Baumwolle hergestellt“, sagt Otto. Und da die Stadtwerke neuer Sponsor sind, gab es sogar ein Elektromobil als Transportfahrzeug.

Die musikalischen Gäste kommen diesmal zum Teil aus großer Entfernung. Den Auftakt macht der Irish Folk-Nachwuchs um 14 Uhr. Die „Reel Talents“ sind zwischen neun und 14 Jahre alt, kommen aus Bonn und haben viel gute Laune im Gepäck. Außerdem gibt es unter anderem Bluesfolk, Indie-Folk, Musik-Kabarett und traditionelle schottische Musik. Dazu gibt es aus Serbien Musik vom Balkan mit Grooves aus der ganzen Welt gemischt, außerdem kommt mit den Heavy Gummies aus Düsseldorf eine Band aufs Eisenzeitliche Gehöft, die rheinische Lebensfreude mit Musik aus der ganzen Welt kombiniert. Weitere Infos im Netz.

www.folkerdey.de

