Eine Anwohnerin beklagt, dass die Beschilderung nicht klar zu erkennen war.

Ratingen. Einen bitteren Beigeschmack hatte das Lintorfer Schützenfest unter anderem für Anwohnerin Monika Gorgas. Im Vorfeld des Umzuges waren zahlreiche Halteverbote erlassen worden. Um den Umzug nicht zu gefährden, wurden Falschparker rigoros abgeschleppt: eine normale Sache vor solchen Veranstaltungen. „Gegen 9 Uhr wurde ich durch meine Nachbarn darauf aufmerksam gemacht, dass mein geparkter Pkw vom Ordnungsamt Ratingen abgeschleppt wurde. Des Weiteren waren weitere Pkw beteiligt.“

Nach Angaben der Stadt wird der Sachverhalt geprüft

Doch Gorgas kritisiert die Beschilderung, sie sei nicht klar zu erkennen gewesen. „Mein Fahrzeug habe ich am Freitag gegen Abend am Fahrbahnrand abgestellt. Aufgrund des Schützenumzuges in Lintorf wurde ein absolutes Halteverbot in der Straße Am Ritterskamp eingerichtet. Die Beschilderung ist jedoch so mangelhaft gewesen, dass man auf das absolute Halteverbot überhaupt nicht aufmerksam werden konnte. Es wurde ein Schild an der Ecke Krummenweger Straße/ Am Ritterskamp sowie am Ende der Straße im Wendehammer aufgestellt. Die beiden einzigen Beschilderungen waren über 50 Meter voneinander entfernt. Die Beschilderung Krummenweger Straße/ Am Ritterskamp ist jedoch nicht zu sehen, da es durch das Vorfahrtachtenschild bedeckt wird, wenn man aus der Straße Am Ritterskamp rausfährt. Des Weiteren befand sich mein Pkw in dem Bereich, in dem man in keinster Weise auf das Halteverbot aufmerksam gemacht wurde. Außer mir waren noch zwei weitere Fahrzeughalter betroffen.“

Sie fragt: „Wie kann es sein, dass in einer Stadt so wenig geeignete Mitarbeiter für die Verkehrslenkung zuständig sind? Mir wurde ein Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro auferlegt.“ Das Abschleppen habe 190 Euro gekostet. Gorgas hat etliche Fotos von der Situation gemacht. Einige Schilder scheinen tatsächlich nicht sonderlich auffallend platziert worden zu sein.

Beim Ordnungsamt werde die Sache geprüft, heißt es von der Stadt. JoPr