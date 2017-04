Eine Reihe von Bränden hielt die Ratinger Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch in Atem. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus - und haben auch schon Verdächtige.

Ratingen. Wie die Feuerwehr Ratingen am frühen Mittwochmorgen mitteilte, kam es in der Nacht und in den frühen Morgenstunden gleich zu mehreren Kleinbränden in Ratingen-Mitte.

Die Brandserie begann am Dienstagabend, als gegen 22.35 Uhr in der Tiefgarage unter der Stadthalle an der Hans-Böckler-Straße mehrere Zeitungsstapel brannten ohne dabei Schaden am Gebäude zu verursachen. Wenige Stunden später kam es dann zwischen 01.15 Uhr und 01.35 Uhr zu sieben weiteren Bränden im Bereich der Talstraße, am Karl-Mücher-Weg, an den Straße Am Schützenbruch, Gerhardstraße, Plättchesheide sowie an Düsseldorfer Straße und Marggrafstraße. Hier wurden in Folge sieben Müll- und Papierbehälter angezündet. Alle Brände konnten von Löschzügen der Ratinger Feuerwehr schnell gelöscht werden, dennoch entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von mehr als 4.000,- Euro.

Vier Jugendliche gelten als verdächtig

Zeitgleich zu den Löscharbeiten der Feuerwehr leitete die Ratinger Polizei sofort erste Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen im Nahbereich der Einsatzstellen und auch im weiteren Stadtgebiet ein. Hierbei ergaben sich erste Hinweise auf vier tatverdächtige Jugendliche, die von Zeugen gesehen wurden, als sie von einem Tatort flüchteten. Sie konnten aber in Folge der nächtlichen Dunkelheit bisher nur als jung und sportlich erkannt und beschrieben werden.

Trotz Einsatz starker Einsatzkräfte konnten diese nur vage beschriebenen Personen nicht angetroffen und identifiziert werden. Bisher liegen der Ratinger Polizei daher noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung an allen Tatorten sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02104 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Anzeige