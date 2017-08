Immer mehr Bürger nutzen die Möglichkeit, ihre Stimme per Brief abzugeben. Das ist natürlich auch bei der kommenden Wahl möglich.

Ratingen. Entspannt entscheiden und dann wählen: Frank Meißner, kommissarischer Leiter des Bürgerbüros im Medienzentrum, ist sicher, dass der Briefwahl die Zukunft gehört. „Immer mehr Bürger machen von dieser Möglichkeit Gebrauch.“ Das achtköpfige Team, das sich bereits in der vergangenen Woche im Lesecafé des Medienzentrums eingerichtet hat, ist startklar.

Kaum war die Landtagswahl im Mai gelaufen, hat die Stadtverwaltung mit den Vorbereitungen zur Bundestagswahl am 24. September begonnen. „Die Landtagswahl wurde von den Kollegen des Ordnungsamtes sowie allen beteiligten Wahlhelfern hervorragend durchgeführt und gewährleistet“, sagt Bürgermeister Klaus Pesch.

Die meisten Vorbereitungsarbeiten sind bereits abgeschlossen. Am heutigen Montag wird das Briefwahlbüro im Lesecafé des Medienzentrums, Peter-Brüning-Platz 3, offiziell eröffnet. Wahlberechtigte, die am Wahltag, 24. September, von ihrem Wahlrecht aus persönlichen Gründen keinen Gebrauch machen können, haben dann die Möglichkeit, einen Antrag auf Teilnahme an der Briefwahl zu stellen.

Briefwahlbüro ist im Medienzentrum untergebracht

Dieser Antrag kann schriftlich unter Angabe von Name, Anschrift, Geburtsdatum (auch per E-Mail: buergerbuero@ratingen.de) durch persönliche Vorsprache im Briefwahlbüro oder mit vorbereitetem Antragsformular gestellt werden. Der Wahlschein kann auch online noch bis zum 19. September unter dem unteren Link abgerufen werden.

Die Briefwahlbüro-Zeiten im Medienzentrum wurden den Öffnungszeiten des Bürgerbüros angepasst. Vorsprachen sind demnach zu folgenden Zeiten möglich: montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr.

Unmittelbar vor der Bundestagswahl gelten Ausnahmen: Am Freitag, 22. September, ist das Briefwahlbüro bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag, 23. September, bleibt es geschlossen. Die Verwaltung empfiehlt, die Briefwahlunterlagen rechtzeitig zu beantragen.

Die Wahlbeteiligung im Frühjahr zeigte in der regionalen Verteilung bekannte Strukturen. Mit 86,6 Prozent wies der Gemeindewahlbezirk 25 in Homberg den höchsten Wert auf, gefolgt von Bezirken in Hösel und Breitscheid. Hinsichtlich der Wahlbeteiligung bildeten die Gemeindewahlbezirke 13 und 12 in Ratingen West die Schlusslichter.

Die CDU-Hochburgen lagen in Hösel/Eggerscheidt und Homberg, wo man bis zu 65,8 Prozent erreichte. Die SPD kam in ihren angestammten Hochburgen in West auf 37,5 Prozent im Bezirk 13. Sie konnte ihre Wahlergebnisse in nahezu allen Gemeindewahlbezirken verbessern. Mit plus 6,7 Prozentpunkten legte sie am deutlichsten im Bezirk 5 in Ratingen Ost zu.

stadt-ratingen.de/buergerservice/wahlen/

