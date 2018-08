Ratingen. Aus bisher ungeklärter Ursache sind am frühen Sonntagmorgen circa 700 Strohballen in Ratingen in Brand geraten. Die Feuerwehr Ratingen ist mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ausgerückt. Ziel sei es, dass Feuer am Schellscheidtweg kontrolliert abbrennen zu lassen, teilte die Feuerwehr mit.

Über eine Strecke von 1800 Metern sei eine Wasserversorgung aufgebaut worden. Außerdem gebe es einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen.