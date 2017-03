310 Schüler starten beim Schwimmfest

Die Gebrüder-Grimm-Grundschule erzielte den ersten Platz in der Gesamtwertung.

Ratingen. Tolle Resonanz: Am Wochenende fand im Angerbad das 44. Schwimmfest der Ratinger Grundschulen statt. Insgesamt waren in diesem Jahr 14 Grundschulen mit der Rekordzahl von 310 Kindern am Start. Ausrichter war in diesem Jahr wieder der TuS Lintorf, der mit Hilfe und Unterstützung der Schwimmeltern sowohl die Wettkampforganisation als auch die Verpflegung der Teilnehmer professionell managte. Obwohl das Angerbad fast aus allen Nähten platzte, war die Stimmung von Anfang an toll. Die Kinder waren mit großem Spaß bei der Sache, die einzelnen Teilnehmer wurden lautstark von Eltern, Omas und Opas sowie den Mannschaftskameraden angefeuert. Jede Schule konnte mit 25 Kindern teilnehmen, die zuerst auf den Einzelstrecken im Kraul, Rücken und Brustschwimmen gegeneinander antraten. Neben den Einzelplatzierungen konnten immer zwei Kinder einer Altersklasse auch Punkte für das Mannschaftskonto der Schule sammeln.

Den Abschluss bildeten die heiß umkämpften Staffelwettbewerbe

Bereits im vergangenen Jahr wurde der Wettkampfmodus für die jüngsten Jahrgänge geändert, dass heißt die Streckenlänge verkürzt, um auch dieser Altersklasse besser gerecht zu werden und mehr Kinder anzusprechen.

Den Abschluss bildeten wie immer die heiß umkämpften und allseits beliebten Staffelwettbewerbe. Auch hier gab es nun zwei separate Staffelwettbewerbe speziell für die Jüngsten. Hier hatte in diesem Jahr die Wilhelm-Busch-Schule in beiden Wettbewerben die Nase vorn. Herauszuheben ist auch die Leistung der 4x50-Meter- Freistilstaffel der Mädchen der Gebrüder-Grimm-Schule. Diese belegte mit der Rekordzeit von 2:35,47 Minuten und fast 30 Sekunden Vorsprung souverän den ersten Platz. Die Siegerstaffeln haben in diesem Jahr sogar kleine Prämien bekommen. Der erste Platz der Gesamtwertung ging an die Gebrüder-Grimm-Schule. Es folgten: Anne-Frank-Schule, Albert-Schweitzer-Schule, Eduard-Dietrich-Schule, Wilhelm-Busch-Schule, Johann-Peter-Melchior-Schule. Red

