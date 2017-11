Eine neue Technik in den Parkhäusern soll den Service leichter machen. Nutzer können in Zukunft per Smartphone bezahlen.

Ratingen. Das Urteil ist schlichtweg fatal: So mancher Kunde spricht von einer Service-Wüste, von völliger Orientierungslosigkeit in einer Stadt, die viel zu bieten hat. Wer in Ratingen parken will und sich in der City nicht auskennt, der kann durchaus verzweifeln. Zahlreiche Baustellen erschweren gerade für Ortsunkundige massiv die Anfahrt. Die Parkhäuser, die teilweise dringend saniert werden müssen, geben eine schlechte Visitenkarte ab.

Für die Politik ist klar: Angesichts der zunehmenden Digitalisierung muss man das Parken leichter machen. Und deshalb bewilligte der Bezirksausschuss Mitte jetzt 300 000 Euro für neue Automaten in den städtischen Parkhäusern. Für Gerold Fahr, stellvertretender Fraktionschef der CDU, war dieser Schritt längst fällig. „Wir müssen die Parkhäuser attraktiver machen und dazu gehört auch, dass man mit Hilfe neuer Technik per Smartphone bezahlen kann.“

Insgesamt ist die Stadt von einem einheitlichen Auftritt noch weit entfernt: Es fehlt ein Parkleitsystem. In der Politik und in der Kaufmannschaft gehen die Meinungen über den tatsächlichen Bedarf an Stellplätzen in Parkhäusern zum Teil deutlich auseinander. „Es gibt genügend Parkplätze, sie werden aber nicht optimal genutzt“, sagt zum Beispiel Hermann Pöhling, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Ratingen.

Dabei stützt er sich auf das aktuelle Gutachten zum Parkraumkonzept. In dem stehe, dass die „Parkbauten allgemein eher gering ausgelastet“ sind und das Gesamtsystem noch „Kapazitätsreserven im gesamten Stadtgebiet“ biete. Susanne Stocks, Ratsmitglied der Grünen, ergänzt: „Die Gutachter schlagen vor, die Preisgestaltung in den Parkbauten und/oder im Straßenraum so zu verändern, dass das Parken in den Parkhäusern gegenüber dem Parken im Straßenraum attraktiver wird. Das sollten wir tun, anstatt noch mehr ungenügend genutzte, teure Parkhäuser aus Steuergeldern zu bauen. Wir wollen unter anderem die Parkhöchstdauer im öffentlichen Straßenraum auf zwei Stunden erhöhen, denn 85 Prozent der Befragten gaben an, länger als eine Stunde, aber nicht über zwei Stunden zu parken.“

„Das vorliegende Defizit kann durch die Schaffung von rund 150 Stellplätzen im östlichen Stadtkern beseitigt werden.“

Gutachten zur Parksituation

Die Grünen sind überzeugt, dass die Berücksichtigung dieser im Gutachten zu lesenden Erkenntnisse und die Umsetzung der damit verbundenen Empfehlungen bereits zu einer signifikanten Verbesserung der Parkraumsituation führen würden, auch ohne weitere Vorschläge der Gutachter bereits umzusetzen.