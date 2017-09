Bei der Neuauflage der Ehrenamtsmeile war zum ersten Mal auch die Ratinger Tafel dabei und stellte den Besuchern ihre Arbeit vor.

Ratingen. Ein bisschen muss Erhard Raßloff schmunzeln, als er gen Himmel blickt: „Das ist ein guter Beweis, dass sich die Ratinger Ehrenamtlichen auch von miesem Wetter nicht unterkriegen lassen“, sagt der ehemalige Sozialamtsleiter und Organisator der zwölften Ratinger Ehrenamtsmeile in der Innenstadt. Die war zwar wegen des teilweise strömenden Regens am Samstag nicht ganz so gut besucht wie in den Vorjahren, ein großer Erfolg war sie trotzdem: „23 Vereine und Institutionen waren vertreten. Damit ist es die größte Meile gewesen, die wir bisher hatten“, so Raßloff, der auf die Bedeutung der Veranstaltung für das Ehrenamt in der Dumeklemmerstadt hinweist: „Die Ehrenamtsmeile ist vor allem eine gute Gelegenheit für die verschiedenen ehrenamtlichen Organisationen, um sich auszutauschen und die Vernetzung zu verbessern. Denn bei keiner Veranstaltung sonst kommt so viel Ehrenamt auf einmal zusammen.“

Nach Schätzungen von Raßloff engagieren sich über 20 000 Menschen in der Stadt ehrenamtlich, viele sogar mehrfach: „Darauf können wir stolz sein.“

Vertreten war auf der Meile zum Beispiel der Stand des Fördervereins der Feuerwehr, an dem sogenannte Notfallboxen verteilt wurden: „Die Notfallbox und ein Aufkleber, der im Wohnungseingangsbereich auf die Notfallbox aufmerksam machen, dienen der Hinterlegung wichtiger medizinischer Dokumente, die der Rettungsdienst im Falle eines Einsatzes so schneller finden kann, um noch wirkungsvoller helfen zu können“, erklärt Feuerwehrchef René Schubert. Vor etwa zwei Jahren wurde der koordinierende Notarzt des Sankt Marien Krankenhauses, Wolfgang Meier, von einem Mitglied des Ratinger Seniorenrates mit der Idee der Einführung einer Notfallbox bekanntgemacht.

Meier brachte die Idee mit in den Arbeitskreis Rettungsdienst des Kreisfeuerwehrverbandes Mettmann. Nach einigen Monaten der Abstimmung und Entwicklung wurde im Einvernehmen mit dem Kreis Mettmann als Träger des Rettungsdienstes ein einheitlicher Info-Flyer zur Notfallbox entwickelt, der ab September 2017 im Kreis Mettmann verteilt wird. Zum ersten Mal war auch die Ratinger Tafel um ihre Vorsitzende Ingrid Bauer mit einem Stand vertreten. wol

