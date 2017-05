Heiligenhaus. Am Dienstagmorgen gegen 7:05 Uhr fuhr ein 44-jähriger Mann aus Duisburg mit seinem BMW Mini auf der Höseler Straße in Richtung Heiligenhaus. In Höhe der Hausnummer 138 geriet das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem LKW 40 Tonner eines 61-jährigen Fahrers aus Velbert zusammen, der zu dieser Zeit in Richtung Ratingen unterwegs war. Der LKW-Fahrer verlor die Kontrolle über den Sattelzug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er im Grünstreifen neben der Straße zum Stehen kam.

Der 44-jährige Fahrzeugführer des BMW wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein nachfolgender 51-jähriger Fahrer eines PKW Hyundai aus Köln, der ebenfalls in Richtung Heiligenhaus unterwegs war, konnte den verunfallten Fahrzeugen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem PKW BMW Mini. Sowohl der LKW-Fahrer, als auch der Fahrzeugführer des PKW Hyundai, erlitten einen schweren Schock und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch zuständige Abschleppunternehmen geborgen. Der PKW Mini und der LKW wurden zur Spuren- und Beweissicherung sichergestellt.



Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 52.000,- Euro.



Die Höseler Straße wurde für die Dauer des Rettungseinsatzes, der Unfallaufnahme und der umfangreichen Bergungsmaßnahmen der Fahrzeuge, für ca. sieben Stunden, zwischen der Ruhrstraße in Heiligenhaus und dem Kreisverkehr Sinkesbruch in Ratingen-Hösel, komplett gesperrt. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

