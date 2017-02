Zylinderköpp sagen Zug auf Tönisheide ab

Neviges. Das ist ein schwerer Schlag für den Familienkarneval auf Tönisheide. Am Donnerstagmittag sagte die KG Zylinderköpp den 45. närrischen Lindwurm und den Karnevalstreff auf dem Kirchplatz ab, die am 26. Februar das ganze Dorf erfreuen sollten. Vorsitzender Carl-Frank Fügler deutete gegenüber der WZ an, dass die Stadt erst gestern auf Nachfrage der KG über weitere Details der Sicherheitsauflagen informiert habe und bis zum Mittag auch noch nicht feststand, ob die TBV schwere Fahrzeuge als mobile Barrieren stellen. „Aus unserer Sicht können beide Veranstaltungen stattfinden“, versichert dagegen Stadtsprecher Hans-Joachim Blissenbach. Der TBV-Personalrat habe der besonderen Sonn- und Feiertagsarbeit zugestimmt. Der Zug in Velbert-Mitte soll auch laut Zugleiter Michael Schmidt unverändert stattfinden können.

