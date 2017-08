Vom 25. bis 27. August bieten neun Stände Genuss pur.

Wülfrath. „Wir werden beim Weinfest zehn Stände haben, vier mit Wein, vier mit Speisen und einer mit Marmelade sowie einer mit Blumen.“ Frank Hamann, Inhaber der Kutscherstuben und der Wasserburg, freut sich auf das zweite Weinfest in Düssel. Vom 25. bis 27. August wird er als Organisator zusammen mit zahlreichen Helfern für die Neuauflage sorgen. Im vergangenen Jahr waren an drei besucherreichen Tagen 1200 Flaschen des Rebensaftes verkauft worden.

Begleitet von Keyboard und Gitarre werden Lieder gesungen

Ort des Geschehens ist wieder der Dorfplatz und ein Bereich neben der Kirche St. Maximin. Im Angebot sind Rot- und Weißweine sowie Rosé aller Geschmacksrichtungen. Kulinarischen werden den Gästen Käsehäppchen, Brezel, Crepes, Currywurst mit Pommes Frittes und Steak-Brötchen geboten. Für die musikalische Unterhaltung hat der Bürgerverein Düssel seine Unterstützung zugesagt. Begleitet von Keyboard und Gitarre werden Stimmungslieder gesungen.

Eine Weinkönigin wird es allerdings auch diesmal nicht geben. „Ich hab noch nicht den Dreh raus, wie ich das machen soll“, sagte Frank Hamann. Er bräuchte fünf oder sechs Kandidatinnen, die sich zur Wahl stellen möchten. Und der Organisator des Weinfestes müsste sich einige zu Düssel passende Fragen ausdenken. „Das ist mir im Moment alles zu viel, aber vielleicht mache ich das im kommenden Jahr“, sagte Frank Hamann. Dass es auch ein drittes Weinfest des Organisators in Düssel geben wird, steht schon jetzt fest. „Wieder in der letzten Augustwoche“, so Frank Hamann.

Das aktuelle Weinfest ist am Freitag zwischen 17 und 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Fotos (2) : dpa

