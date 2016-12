Zwei bewaffnete Männer rauben Supermarkt aus

Die Tat ereignete sich am Mittwochabend an der Looker Straße.

Langenberg. Ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Supermarkt ist am Mittwochabend in Langenberg verübt worden. Pünktlich um 18.30 Uhr hatte der Markt an der Looker Straße in Bonsfeld geschlossen. Der Geschäftsinhaber (60) und eine Angestellte (47) waren noch mit Aufräum- und Reinigungsarbeiten beschäftigt. Um 18.45 Uhr erschienen plötzlich zwei maskierte und bewaffnete Männer im Geschäft, die sich wahrscheinlich vor Geschäftsschluss in Nebenräumen versteckt hatten.

Unter Vorhalt von Schusswaffen wurden der Marktinhaber und dessen Angestellte zur Herausgabe der Tageseinnahmen genötigt. Dabei äußerte einer der Täter mit osteuropäisch klingendem Akzent: „Keine Angst, wir wollen nur Geld! Ich habe ein krankes Kind, komme aus Polen!“ Der zweite Täter rief seinen Komplizen im Laufe des Überfalles einmal scheinbar unbedacht mit dem Vornamen „Dimitri“. Auch er sprach dabei mit osteuropäischem Akzent. Mit vermutlich mehreren hundert Euro sowie mehreren Stangen Zigaretten, flüchteten die Räuber ins Freie. Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug liegen nicht vor. Die Überfallenen alarmierten über den Notruf die Polizei.

Ein Täter ist etwa 1,65 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Er war komplett schwarz bekleidet, trug Handschuhe und hatte einen alten Rucksack mit dabei. Maskiert war er mit dunkler Ski-Maske und bewaffnet mit einer silberfarbenen Schusswaffe. Der Mittäter ist 1,70 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, war ebenfalls komplett schwarz bekleidet, trug Handschuhe, führte einen alten Rucksack mit sich und trug eine dunkle Ski-Maske. Bewaffnet war er mit schwarzer Schusswaffe.

Eine Frau findet an der Klippe eine silberfarbene Schusswaffe

Die intensive Fahndung der Polizei führte nicht zu einem schnellen Erfolg. Aber von einer Zeugin wurde auf einem Gehweg an der Straße Klippe eine silberne Schusswaffe gefunden und der Polizei gemeldet. Bei der Gas-/Schreckschusswaffe könnte es sich um eine der beiden Tatwaffen handeln. Weitere Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter der Rufnummer 02051/9466-110 entgegen. HBA

