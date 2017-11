Wülfrath. Die Vorbereitungen haben viele Monate lang gedauert, nun geht es auf die Zielgerade: Die Zwar-Netzwerk-Gruppe-Kultur (zwischen Arbeit und Ruhestand) lädt ein zum „Fest der Kulturen – Fest der Nationen“. Los geht es am Samstag, 11. November, um 13.30 Uhr im Haus der Awo an der Schulstraße. Zwar hat unter dem Motto „Brücken bauen zwischen den Kulturen“ gemeinsam mit vielen Beteiligten aus der Wülfrather Kulturszene ein internationales Kulturfest organisiert.

Die Showband „Old Crocodiles“ aus Polen wird polnische Folklore präsentieren. Es findet außerdem eine Lesung syrischer Prosa statt, und Heiko Beneke liest über die berühmte Bergische Kaffeetafel. Im Kinderzimmer tritt Clown Pepe auf. Auch Kinderschminken ist dort geplant.

Noch bis Montag können Fotos für den Wettbewerb abgegeben werden

Aktuell läuft der Fotowettbewerb „Menschen in Wülfrath“. Die ersten Bilder sind eingereicht, noch bis Montag können Portraits persönlich bei der Awo abgegeben werden. Eine Jury mit dem Redakteur Thomas Reuter, der Fotografin Anna Schwartz und Peter Zwilling sucht die besten 20 Fotos aus, die dann am 11. November auf dem Kulturfest präsentiert werden. Dort haben die Besucher die Möglichkeit, die besten drei Fotos zu wählen. Diese werden dann prämiert. Bernhard Freitag, Zwar-Koordinator für die Fotoausstellung: „Ich bin wirklich gespannt, welche Portraits uns da erwarten. Die Wülfrather Fotoszene ist sehr groß und qualitativ nicht zu unterschätzen.“ Die Auswahljury tagt am Dienstag, 7. November, um 19 Uhr öffentlich in der Awo.

In der Cantina Culinaria gibt es allerlei Leckereien: Ein großes Kuchenbuffet ist organisiert, zum Bergischen Kaffeetrinken wird es natürlich die Waffeln geben und abends ist für ein Salat- und Fingerfoodbuffet gesorgt. Daneben haben die Wülfrather Vereine und Organisationen auf dem Markt der Möglichkeiten noch Gelegenheit, sich vorzustellen. Das Fest ist auch ein Fest des Wülfrather Ehrenamts. Deshalb lädt die Zwar-Kulturgruppe nicht nur ein, sondern bittet auch um eine kleine Spende für das Kuchen- oder Salat- und Fingerfood-Buffet.