Das Programm bietet jede Menge Musik, Mitmach-Aktionen sowie den Dönberg-Lauf.

Dönberg. Dönberg, das waren lange Zeit Bauern, Kohlentreiber und Bandwirker, die hinter einem dichten Wald auf dem Berg lebten. „Zoppenland“ hieß das Gebiet bei den Barmern, weil sich die armen Familien meist mit Gemüsesuppe (Zoppe) aus dem Garten ernährten. Im Jahr 1517 wurde ein Waldstück „In dem Doenberg gelegen“ erstmals in einer Lehens-Urkunde erwähnt. Dieses Datum gilt als Geburtsstunde Dönbergs, und deshalb feiern die Dönberger dieses Jahr ihr 500-jähriges Bestehen. Noch bis morgen wird die ganze Höhenstraße zur Festmeile. Auf vier Bühnen gleichzeitig erwartet die Gäste ein umfangreiches Programm.

Gleich mehrere Bands der Bergischen Musikschule treten auf

Am Samstag sind am Festzelt ab 11 Uhr Oldtimer zu sehen. Am ZEG Show-Truck versteigert die KünsterKolonie alte Kirchenstühle (ab 13 Uhr), die Kinder des Evangelischen Kindergartens künstlerisch neu gestaltet haben. Ab 14 Uhr treten Bands der Bergischen Musikschule auf: Chameleon, Duck and Cover, Eiländ, Old School und eine namenlose Band sowie Uschi Slawig sind zu erleben. An der Waldbühne die Nogirls (14 Uhr), ColdShot (16 Uhr) und die Local Hazards (18 Uhr) zu hören. An der Katholischen Schule können sich ab 15 Uhr Teilnehmer für den Dönberg-Lauf anmelden. Die Walker starten um 16 Uhr, die Läufer um 16.30 Uhr und die Bambini um 17.45 Uhr. Die Sportfreunde Dönberg, die Jugendfeuerwehr und die Rollende Waldschule bieten in der Zeit von 12 bis 17.30 Uhr viele Mitmach-Aktionen an. Am Evangelischen Gemeindehaus treten der Schulchor der Gemeinschaftsgrundschule Am Dönberg (15 Uhr) und verschiedene Chöre der Evangelischen Kirchengemeinde (16 Uhr) auf. Kinder können dort basteln. Im großen Festzelt sorgen ab 20 Uhr die Flieger Reloaded sowie Kate Black für Stimmung.

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst mit dem Posaunenchor Dönberg im Festzelt. Danach geht es mit einem Frühschoppen (mit Posaunenchor) weiter. Es folgen eine Verlosung (etwa 14.30 Uhr), Gesang des Gospelchors Dönberg (15 Uhr) und auf der Waldbühne Musik der Bigband Sound Trumpets Wuppergold (ab 13 Uhr) und von CandyCrash (15 Uhr). Beide Kirchengemeinden servieren am Wochenende Kaffee und Kuchen. tah