Der Chor feiert in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen. Das Repertoire hat sich in dieser Zeit komplett verändert. Gospel war gestern, heute sind Rock und Pop angesagt.

Wülfrath. Die Young Voices der Chorgemeinschaft Wülfrath feiern in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Das wird nicht nur mit einem großen Jubiläumskonzert gefeiert (siehe Kasten), sondern ist gleichzeitig Anlass, Vergangenes Revue passieren zu lassen und in die Zukunft zu blicken. „Das Repertoire hat sich natürlich stark verändert“, sagt Jennifer Müllenborn, Vorstand der Chorgemeinschaft Wülfrath. Vor 20 Jahren waren es noch meistens Gospel-Lieder, die im Trend der Zeit geboten wurden, heute befassen sich die Young Voices mit Pop-Musik, Rock und deutschem Schlager.

„Jeder kann zu uns kommen und mitsingen. Das ist reine Übungssache.“

Jennifer Müllenborn, Vorstandsmitglied der Chorgemeinschaft Wülfrath

„Wir haben vor einem Jahr eine Umfrage unter den Sängerinnen und Sängern gemacht und sie gefragt, welche ihre Lieblingsstücke sind“, erklärt Jennifer Müllenborn. Herausgekommen sind dabei unter anderem Klassiker wie „Bohemian Rhapsody“ von Queen, „A Groovy Kind of Love“ von Phil Collins und „Hold back the River“ von James Bay und „Learn to fly“ von den Foo Fighters. Auch ein Michael-Jackson-Medley wird aktuell geprobt. „Wir bringen diese Songs bei unserem Jubiläumskonzert“, verspricht Jennifer Müllenborn. Besonders „Bohemian Rhapsody“ sei eine Herausforderung, der sich die Young Voices aber stellen möchten. „Wir wagen uns auch an deutsche Schlager heran“, sagt die 30-Jährige. „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens ist ein Titel, der dem Chor gefällt.

Der Name Young Voices bezieht sich nicht auf das Alter der Sängerinnen und Sänger, sondern soll das große Repertoire an modernen Liedern unterstreichen. Die knapp 25 Aktiven sind zwischen 25 und 60 Jahre alt. „Jeder kann zu uns kommen und mitsingen. Das ist reine Übungssache“, sagt Jennifer Müllenborn. Voraussetzung sei nur Lust am Singen. Vor allem Männerstimmen würden dem Chor guttun, aktuell gibt es ganze zwei.

Als großen Gewinn für die Young Voices bezeichnet sie den Dirigenten Stephan Lux. Er ist gelernter Konzertpianist und Organist der evangelischen Kirche in Mettmann. „Bei ihm kann man richtig was lernen“, ist sich Jennifer Müllenborn sicher. Auch der Beitrag für aktive Mitglieder in Höhe von 30 Euro pro Quartal sei im Vergleich zu anderen Chören nicht übertrieben.

Geradezu ins Schwärmen gerät Jennifer Müllenborn, wenn sie über den Probenraum in der Kulturkirche spricht. „Wir haben dort einen Ort gefunden, der zu unserem Zuhause geworden ist.“ Perfekt sei die Kombination, weil der Chor dort gleichzeitig auch Konzerte – wie eben das Jubiläumskonzert – geben kann. „Wir wissen genau, wie wir uns aufstellen und wie laut wir singen müssen, um ein optimales Ergebnis zu bekommen“, so Jennifer Müllenborn.

Dass es nun eine solche Lösung gibt, hat sich vor drei Jahren noch nicht abgezeichnet. Die Young Voices hatten damals im Saal der Deutschen Flotte geprobt. Als die Kneipe geschlossen wurde, hatte sich der Chor hilfesuchend an die Stadtverwaltung gewandt. Die Vorschläge waren Klassenräume oder die Mensa der Realschule. „Wir sind sehr froh, dass wir eine bessere Lösung gefunden haben“, sagt die 30-Jährige.

Die Young Voices absolvieren nicht nur öffentliche Auftritte. „Wir sind auch für Hochzeiten, Geburtstage oder Feste buchbar“, sagt Jennifer Müllenborn. Interessierte sollten sich rechtzeitig melden (Mobiltelefon 0173/5236823). „Wenn wir es früh genug wissen, können Musik-Wünsche individuell angepasst werden“, verspricht die 30-Jährige.

mail@chorgemeinschaft- wuelfrath.de