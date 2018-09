Der gemeinnützige Verein wird 25. Er hat bisher 324 Herzenswünsche von schwer- oder todkranken Kindern erfüllt.

Wülfrath. Die Grundidee ist faszinierend, die Umsetzung jede Verbeugung wert: Der Verein Wunschzettel, der schwer- oder todkranken Kindern einen Herzenswunsch erfüllt, feiert mit einem großen Fest am Samstag, 15. September, zwischen 13 und 18 Uhr auf dem Gelände des Zeittunnels und am WüRG-Haus, Hammerstein 5, das 25-jährige Bestehen. Auf dem Programm stehen unter anderem Kinderschminken, Glitzertattoos, Ballon-Kunst, diverse Spiele, Clown Pepe & Clown Dudo und vieles mehr. „Die Bulldogs aus Essen, die dort eine Show haben, kommen mit einem riesigen Traktor. Es ist aber noch offen, ob die Kinder mit ihm eine Runde fahren dürfen, oder er nur auf dem Gelände stehen darf“, sagt die Vereinsvorsitzende, Irena Brass, im Gespräch mit der WZ. Das Thema Sicherheit müsse noch geklärt werden. Uta Wittekind wird mit ihrem Uhu auftreten. Es sind noch weitere Überraschungen geplant, die aber noch nicht verraten werden, weil sie noch nicht feststehen. „Ich möchte keine enttäuschten Kinderaugen sehen“, sagt die dreifache Mutter.

Ihr im Jahr 2002 mit 52 Jahren viel zu früh verstorbener Mann, der unvergessene Helmut „Buddy Brass“, hatte die Idee für den Verein Wunschzettel zusammen mit dem Journalisten Holger Bernert entwickelt und umgesetzt. „Die Grundidee war, dass es nicht selbstverständlich ist, gesunde Kinder zu haben. Sie wollten denjenigen einen Herzenswunsch erfüllen, denen es schlecht ging“, so Irena Brass. Im Herbst 1993 fanden sich 28 Gründungsmitglieder im ehemaligen Brauhaus „Alt Wülfrath“ zusammen. Heute zählt der Verein 45 Mitglieder, darunter acht aktive, zwei Rentner und sechs Berufstätige, die sich ehrenamtlich engagieren. „Ohne sie ginge hier gar nichts“, weiß Irena Brass.

An die erste Wunscherfüllung kann sich die Krankenschwester gut erinnern. Ein Junge (7) wollte ein Spiel seines Lieblingsclubs Borussia Dortmund sehen. „Das war noch recht einfach“, erinnert sich die Vorsitzende. Heute, zu Zeiten des Internets, kommen die Wünsche aus ganz Deutschland an. „Laut Satzung sind wir aber auf Nordrhein-Westfalen begrenzt“, erklärt Irena Brass. Zu den Highlights zählt sie Treffen mit Sportlern oder Musikern. „Viele Kinder wollten den siebenfachen Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher sehen, aber das hat leider nicht geklappt“, sagt die Vorsitzende. Dessen Bruder Ralf Schumacher allerdings, sechsfacher Grand-Prix-Sieger, hatte am Nürburgring ein Treffen mit einem behinderten Jungen. „Er hat sich ganz liebevoll um das Kind gekümmert“, so Irena Brass.