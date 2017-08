„Um solch ein Programm auf die Beine zu stellen, braucht es einen langen Vorlauf und natürlich auch Sponsoren“, sagte Christian Erbach. Die Planungen für Rock im Park haben bereits eine Woche nach dem Konzert 2015 begonnen. „Eine Band wie ,Bounce’ ist so ausgebucht, dass man schon zwei Jahre im Voraus anfragen muss“, so Marc Tuschy. Als Hauptsponsoren konnte die WüRG Innogy und Lhoist Germany gewinnen. Ohne sie wäre die Finanzierung des auf ehrenamtlichem Engagement gestützten Events nicht durchführbar, wie die Veranstalter betonen. Auch befreundete Vereine wie zum Beispiel die Handballabteilung des TBW und die Grün-Weiß Kalkstädter unterstützen Rock im Park tatkräftig. Auch der Verein Wunschzettel zählt zu den Unterstützern des Festivals. Der Verein bietet einen Stand für Kinderunterhaltung an, bei dem unter anderem der Clown „Pepe“ auftreten wird. „Das Festival hat einen familiären Charakter. Auch Familien mit Kinder werden ihren Spaß haben“, versprach Christian Erbach. Die Musik sei nicht so laut, dass man sich nicht unterhalten könne, wenn man sich etwas entfernt von der Bühne aufhält.

Die Tribute-Band „Bounce“ hat sich auf Bon Jovi spezialisiert und die Fans in Wülfrath schon mehrmals in Ekstase versetzt. Archiv

Ein besonderer Dank der Organisatoren geht an das Technische Hilfswerk Heiligenhaus/Wülfrath (THW), das für die Ausleuchtung des Platzes und der Zuwege zuständig sein wird.

Der Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft liegt natürlich auch die Verpflegung der Gäste am Herzen. Für das kulinarische Angebot sorgt die Tafel für Niederberg. „Die Einnahmen aus dem Verkauf der Speisen gehen komplett an die Tafel“, versicherte Christian Erbach.

Die WüRG hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Festival mit jeder weiteren Auflage zu verbessern. Bei der siebten gibt es zwei wesentliche Änderungen. Der größte Kritikpunkt war in der Vergangenheit die Toilettensituation. Das Angebot war für die vielen Besucher unzureichend, wie Marc Tuschy einräumte. Nun wird die EDB, die in den Räumlichkeiten der alten Hauptschule ansässig ist und direkt an das Festivalgelände angrenzt, Toiletten zur Verfügung stellen. Die Getränke wiederum werden dieses Jahr nicht an Bierwagen ausgeschenkt, sondern an einer langen zentralen Theke, die gegenüber der Bühne platziert wird. „Das wird die längste Theke Wülfraths“, sagte Christian Erbach. Im Angebot sind Bier, Softdrinks und natürlich Wasser. Für die WüRG ist der Verkauf der Getränke wichtig, um das Open-Air-Konzert zu finanzieren. Der Eintritt ist für die Besucher frei.

Aus Sicherheitsgründen herrscht ein absolutes Glasverbot auf dem gesamten Gelände. „Das wird auch kontrolliert“, sagt Christian Erbach.