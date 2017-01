Wülfrather Frauen machen mobil

Politik, Ausflüge, Theater oder spannende Gesprächsrunden - Gleichstellungsbeauftragte Gudula Kohn und das Frauennetzwerk bieten ein abwechslungsreiches Halbjahresprogramm.

Wülfrath. Fröhlich winken Frauen aus Wülfrath in die Kamera: Gemeinsam bilden sie das Zeichen der Venus, ein Symbol für die Weiblichkeit. Im Frühjahr war die Fotografie auf der Ausstellung: „Wülfrather Frauen im Ehrenamt“ zu sehen, nun ziert sie das neue Programmheft, das die Gleichstellungsbeauftragte Gudula Kohn mit dem Wülfrather Frauennetzwerk zusammengestellt hat. Mehr als 15 Veranstaltungen werden darin für Frauen geboten. Darunter Vorträge, Gesprächsrunden mit Politikerinnen, Ausflüge und Filmabende.

Der Auftakt ist bereits in der nächsten Woche am Mittwoch, 1. Februar: Frauen befassen sich in einem Workshop rund um das Thema: Energiewende und Modernisierung des Eigenheims. Geleitet wird er von der Verbraucherzentrale NRW. Dass der Bedarf für solche Themen da ist, bestätigt die Nachfrage: Schon acht Anmeldungen sind für den Kurs bei der Gleichstellungsbeauftragten eingegangen. Anmeldungen sind bei ihr noch bis morgen unter per E-Mail möglich.

Es ist bereits das sechste Halbjahresprogramm, das Gudula Kohn präsentiert. Einige Angebote seien dabei schon zum Selbstläufer geworden, berichtet sie. So zum Beispiel der Dialog der Generationen: „Nach dem ersten offiziellen Termin haben sich die Frauen weiter getroffen“, sagt Kohn. Und so wird es auch in diesem Jahr wieder den Anstoß zu einem gemeinsamen Austausch geben. Konnten die jungen Frauen im vergangenen Jahr von den Älteren das Stricken lernen, bringen die Jüngeren ihnen nun den Umgang mit dem Smartphone und Tablet näher. Die Vernetzung der Frauen untereinander ist eines der Ziele, die das Frauennetzwerk verfolgt.

Gudula Kohn, Gleichstellungsbeauftragte

Ein Weiteres ist es, die Frauen für Politik zu begeistern. Ein Schwerpunkt wird dabei auf die Kommunalpolitik gelegt: Alle zwei Monate haben Frauen so die Gelegenheit, sich mit Ratspolitikerinnen auszutauschen. Dabei geht es am 11. Februar sowie am 8. April um die Fragen: „Wohin mit meinen Vorschlägen und Fragen“ und „Politikverdrossenheit, warum es sich für Frauen lohnt, sich einzumischen.“ Eine offene Themenrunde gibt es dagegen am Samstag, 27. Mai. Eine Fahrt nach Bonn zum Haus der Geschichte wird am 4. März angeboten. Interessierte melden sich bis zum 22. Februar per Mail an die Gleichstellungsbeauftragte.

Nachdem die Frauenfilmreihe im Weltspiegel Kino Mettmann wegen Umbauarbeiten im vergangenen Halbjahr ausgefallen ist, werden dort nun wieder Filme gezeigt. Berühmte Frauen aus Kunst, Wissenschaft und Politik stehen im Mittelpunkt und sollen Frauen motivieren. Unterhaltend wird es am Donnerstag, 16. März. In Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro zeigt Sia Korthaus ihr Programm: „Sorgen? Mach ich mir morgen“.

Auch zum „Equal Pay Day“ am Freitag, 17. März, haben sich die Gleichstellungsbeauftragte und das Frauennetzwerk wieder etwas einfallen lassen. Während sie im vergangenen Jahr mit Äpfel und Eiern durch die Stadt zogen – symbolisch dafür, dass Frauen oftmals mit einem Gehalt bezahlt werden, das einem „Appel und Ei“ gleicht – informiert diesmal Beate Kneer über den geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied. Vorträge über Mediation, das Pflegestärkungsgesetz II und die Tätigkeit als Tagesmutter oder Tagesvater runden das Halbjahresprogramm ab.

Auch die Veranstaltung „Wülfrath liest- vor“ wird es in diesem Jahr am Sonntag, 9. Juli, wieder geben, sich aber erstmals auf die Innenstadt beschränken. Die Leser vom letzten Mal sind wieder dabei, neue Vorleser werden gesucht. Um Anmeldung bis zum Freitag, 10. März, in der Wülfrather Medien Welt, Telefonnummer 02058/896665 wird gebeten.

Genaue Termine und Uhrzeiten aller Veranstaltungen werden rechtzeitig bekannt gegeben. Das komplette Programm ist nicht nur in den gedruckten Heften, sondern auch im Internet ersichtlich.

g.kohn@stadt-wuelfrath.de

