Die 46. Auto- und Motorradschau des MSC wird am 14. Mai begleitet vom Familienfest von Wülfrath Pro mit Extra-Einkaufstag.

Wülfrath. „Erst die Stimme zur Landtagswahl abgeben und dann mit der ganzen Familie für den Muttertagsspaziergang Wülfrath wählen“, das wünscht sich Karin Schwanbeck, die mit Melanie Wolfram und Dirk Herbener das Führungstrio der Werbegemeinschaft Wülfrath Pro bildet, für den 14. Mai. Schließlich locken die 46. Auflage der traditionell vom Motor-Sport-Club organisierten großen Auto- und Motorradschau sowie das vom Einzelhandel getragene Familienfest unter dem Motto „Wülfrath ist mobil“ anlässlich des ersten verkaufsoffenen Sonntages des Jahres.

Eine gute Gelegenheit, um den Charme Wülfraths zu erleben

„Eine sehr gute Gelegenheit, um den Charme der Stadt, dieses Kleinods mit vielen inhabergeführten Geschäften, bewusster wahrnehmen zu können“, sagt Schwanbeck. Und diese kleine Liebeserklärung an die Stadt wirkt bei der Tönisheiderin, die hier in einem der historischen bergischen Häuser in der Fußgängerzone den Kindermodeladen Eisbär Kids betreibt, kein bisschen aufgesetzt. „Während Papa mit dem Jungen die neuesten Modelle der Autohersteller bestaunt, können Mama und Tochter in aller Ruhe shoppen gehen. Die Kinder haben bei verschiedenen Spielangeboten oder dem Schminken sicher ihren Spaß. Im Anschluss kommen alle bei frischen Waffeln, einem Eis oder etwas vom Grill wieder zusammen“, beschreibt Karin Schwanbeck ein ideales Besuchsschema.

Massagen und Gehhilfen lösen Mobilitätsprobleme

Für die Spiel-Ideen stehen unter anderem die Eltern der Kindertagesstätte Stadtspatzen, die auch Popcorn anbieten. Es gibt fruchtiges Slush-Eis oder original italienisches im Café. Melanie Wolfram wird am Kinderschminkstand von Angelika Tasch und ihrem Verein Kids on Tour unterstützt.

Auch wenn die Kalkstadt ein attraktiver Wohnort für junge Eltern ist, die beruflich in die nahen Großstädte pendeln, sind mehr als 6500 der gut 21 500 Einwohner älter als 60 Jahre. Tendenz steigend. Für die Älteren ist es daher wichtiger denn je, mobil zu bleiben. Auch dieses Thema spielt beim Familienfest „Wülfrath ist mobil“ eine Rolle. Beispielsweise bietet eine Physiotherapie-Praxis den Passanten Verspannungen lösende Shiatsu-Massagen gegen eine Spende an. Am Stand eines Sanitätshauses können Menschen ausprobieren, wie neuartige Dreirad-Rollatoren Mobilitätsprobleme überwinden helfen. Und selbst ein Leerstand verschwindet für einen Tag: „Nur wer mobil im Kopf ist, kann kreativ sein“, erklärt dazu Schwanbeck. Ein ehemaliges Nagel- und Fußpflegestudio wird zur kunsthandwerklichen Werkstatt. Gisela Korr, vielen Wülfrathern bekannt als Organisatorin der großen Hobbymärkte in der Sporthalle Goethestraße, hat dort und vor der Medienwelt sieben Künstlerinnen versammelt, die sich bei der Arbeit zuschauen lassen. „Da werden aus Leder Babyschuhe gefertigt, Damenmode geschneidert, Schmuck designt, Handtücher und Kissen bestickt und Glückwunschkarten gestaltet“, erklärt Korr der WZ.

30 Mitglieder des Motor-Sport-Clubs sind bei der Auto- und Motorradschau im Einsatz, die sich in bewährter Form auf den Diek und den Heumarkt konzentriert. „Wer viele neue Modelle aus nächster Nähe begutachten will, ist bei uns richtig“, sagt MSC-Veranstaltungsleiter Hans-Peter Altmann. Er rechnet mit bis zu 5000 Besuchern. Rund 80 Fahrzeuge und Motorräder von 17 Herstellern gibt es zu sehen. Erdgas- und E-Mobilität sind Themen vor der Kreissparkasse. „Dort werden drei E-Autos, unter anderem auch ein Tesla aus den USA, ausgestellt“, sagt Altmann. Als Formel-1-Pilot können sich Motorsportfans an einem Simulator versuchen. „Für einen Euro, den der MSC für einen wohltätigen Zweck spenden wird“, versichert der Organisator. Der Kart-Club macht den Heumarkt zur Cafeteria. Die Feuerwehr stellt Fahrzeuge aus, für die Kleinen dreht sich ein Karussell.

Anzeige