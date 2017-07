Morgen heißt es in der City „Wülfrath liest – vor!“ Bürger präsentieren ihre Lieblingsbücher.

Wülfrath. Ob an einer englischen Telefonzelle am Ware-Platz, in der die Bücherbar eingerichtet ist, neben einer Statue oder am Heumarkt: Morgen werden in der Wülfrather Innenstadt ab 11 Uhr aus allen Ecken Wörter aus „Pippi Langstrumpf“, „Reise durch Europa“ oder „Quitters, Inc.“ zu hören sein, denn es ist wieder Zeit für „Wülfrath liest – vor!“ Bei dieser Aktion tragen heimische Leser aus ihrem Lieblingsbuch vor. Die Besucher erwartet ein buntes Programm. Bereits vergangenes Jahr war das Projekt bei allen Besuchern sehr beliebt.

Standorte liegen in diesem Jahr nicht so weit auseinander

„Aber für dieses Jahr haben wir es noch verbessert“, stellt Ina Reßler von der Wülfrather Medienwelt fest. Zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten Gudula Kohn, dem Förderverein der Stadtbücherei Wülfrath geht „Wülfrath liest – vor!“ jetzt in die zweite Runde. An fünf verschiedenen Orten in der Innenstadt können die Besucher den Vorlesern lauschen. „Letztes Jahr waren die Standorte zu weit auseinander, deshalb haben wir sie dieses Mal näher zueinander ausgewählt“, erklärt Reßler. Am Heumarkt, am Ware-Platz, am Krapps Teich sowie im Corneliushaus und in der Wülfrather Medienwelt werden die Lieblingsbücher der Vorleser vorgestellt und gelesen. Dabei ist von allem etwas zu hören. Von Mark Twain bis Stephen King, von „Tagebuch eines Dienstmädchens“ bis „Prinzessin Lilifee, die kleine Ballerina“, für jede Altersklasse ist etwas dabei. Die Lesungen für die kleinsten Besucher finden von 13 bis 16 Uhr in der Medienwelt statt, während die Größeren von 11 bis 17 Uhr in der City bei verschiedenen Vorleserunden lauschen können.

„Es gibt keine Überschneidungen der Lesezeiten, so dass man sich alle Lesungen anhören könnte. Man kann auch an einem Standort bleiben, denn dort folgt direkt die nächste Lesung“, so Reßler. Gelesen wird in Lesezelten, somit sind die Veranstalter für jedes Wetter gewappnet.

Die Vorleser konnten sich selbst melden. Ein Großteil von ihnen war schon im vergangenen Jahr dabei sein, ein paar Neuzugänge sind jedoch dabei. Jeder Beitrag dauert zwischen 15 und 20 Minuten. „In den Pausen stehen, vom Förderverein gesponsort, auch Kaffee und Kuchen in der Medien Welt für die Besucher zur Verfügung“, sagt Andrea Pabst vom Förderverein der Stadtbücherei.

Zum Abschluss der Veranstaltung werden alle Besucher ins Corneliushaus, Kirschbaumstraße 26, eingeladen. Hier führen die Theatergruppen „Kutinea“ und „Minestrone“ ein Theaterprogramm für Jung und Alt auf. Für die Besucher liegt morgen neben dem Programm auch ein Plan aus, wo die Standorte der Lesungen zu finden sind. Der Plan mit Verzeichnis der Teilnehmer, Titel des Vortrags und Veranstaltungsorte und Zeiten können Besucher bei Interesse aber auch im Vorhinein in der Wülfrather Medienwelt an der Wilhelmstraße 146 in der Fußgängerzone abholen. „Jetzt müssen wir nur noch gutes Wetter bestellen“, sagt Ina Reßler, „aber wir sind auch so auf alles vorbereitet.“

Anzeige