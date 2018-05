Christian Schölzel ist Vorsitzender des Stadtverbandes der CDU. Die WZ sprach mit ihm über den Minus-Haushalt und mögliche Reaktionen darauf.

Wülfrath. Die schlechte Haushaltslage treibt natürlich auch den CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Christian Schölzel um. Fast fünf Millionen Euro beträgt derzeit das Minus. Christian Schölzel ist als Abteilungsleiter der Kreis-Kämmerei in Mettmann ein Mann der Zahlen, doch auch ein Bürger und Ratsherr Wülfraths, der sich um seine Stadt Gedanken macht. Wir sprachen mit ihm über seine Vorstellungen, was nun passieren sollte.

„Wir können nicht an jeder Ecke alles wegsparen.“

Christian Schölzel, CDU-Stadtverbandsvorsitzender

„Was brauchen wir, was ist uns besonders wichtig?“ Diese Fragen müssen seiner Meinung nach zuerst geklärt werden. Die Stadt habe es mit einem Einmaleffekt, dem großen Einbruch bei der Gewerbesteuer, zu tun. Nun müsse aber auch geprüft werden, wie es um ein mögliches strukturelles Defizit bestellt ist. Die Meinung von Christian Schölzel: „Es ist nicht so groß, wie es geredet wird.“ Zwar seien die Abhängigkeit von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern als auch die begrenzten Flächen nicht von Vorteil, dennoch gebe es viele positive Aspekte, die für Wülfrath sprächen.

Gefragt sei ein klares strategisches Ziel für die Kalkstadt. „Wir können nicht an jeder Ecke alles wegsparen“, sagt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende. Das Pfund, mit dem die Stadt wuchern kann, sei Familienfreundlichkeit in all ihren Facetten. „Wo gibt es schon zentrumsnah drei städtische Grundschulen, die aufeinander abgestimmt sind?“, fragt Christian Schölzel rhetorisch. Die Eltern, Lehrer und Schüler kennen sich und es herrsche ein enges Miteinander. Er selbst stammt aus Velbert-Neviges und hat als Schüler ganz andere Erfahrungen gemacht. „Ich saß 20 Minuten im Bus und war froh, wenn ich zwei Mitschüler am Gymnasium kannte“, erinnert sich Christian Schölzel.

Im Gespräch

Klare Vorstellungen hat er auch zum Schwimmbad, der Bücherei und dem Jugendhaus, allesamt Ziele von immer wieder geäußerten Einspargedanken. Alle drei Einrichtungen gehörten als wesentliche Aspekte zur Familienfreundlichkeit. „Wir können bei der Bücherei über Öffnungszeiten reden“, sagt der CDU-Ratsherr, aber infrage stellen möchte er dieses Angebot auf keinen Fall. Genau wie die anderen. Das Niederbergische Museum rechnet Christian Schölzel ebenso zum Angebot, das der Familienfreundlichkeit dient. „Ich bin ein großer Freund des Heimatmuseums, toll, das wir so etwas haben.“ Es müsse höchstens besser vermarktet werden. Auch die Sportmöglichkeiten sieht er als Plus.